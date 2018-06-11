Умер петербургский поэт Евгений Вензель

В Петербурге на 71-м году жизни скончался известный в литературных кругах поэт Евгений Вензель, которого причисляли к неофициальному кругу литераторов "Поэты Малой Садовой".

О кончине литератора сообщает KP.RU со ссылкой на поэта Александра Скидана.

Евгений Вензель умер 10 июня, так и не добившись широкой известности. Впрочем, его отлично знали петербургские поэты еще с ленинградских времен. Ведь в неофициальный литературный кружок "Поэты Малой Садовой" входил, в частности, знаменитый нобелевский лауреат Иосиф Бродский. А название кружка связано с местом общения входивших в него поэтов - угол Малой Садовой и Невского проспекта. Они собирались в отделе кулинарии расположенного там Елисеевского магазина.

Евгений Вензель родился в Ленинграде, работал грузчиком, сторожем и даже матросом береговой охраны яхт-клуба. В 1962 году начал писать стихи. С 1965 года участвовал в самиздатском альманахе Fioretti. В последние годы он почти не печатался, свой последний творческий вечер Евгений Вензель провел в 2009 году в Большом зале музея нонконформистского искусства на Пушкинской, 10.