В Петербурге начались гастроли ледового мюзикла Ильи Авербуха

В Северную столицу привезли уникальный ледовый мюзикл "Ромео и Джульетта". Второй сезон спектакля Ильи Авербуха, автора идеи, режиссера-постановщика, генерального продюсера шоу, стартовал во Дворце спорта "Юбилейный".

Печальная повесть о любви, написанная великим Шекспиром. В главных ролях Татьяна Тотьмянина (Джульетта) и Максим Маринин (Ромео). На льду фигуристы, известные всей планете, победители чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Оксана Домнина и Максим Шабалин… А еще - артисты ледового балета и классического, цирка. На сцене - замечательные певцы, музыканты.

Невероятные панорамные декорации, занимающие по борту арены около 80 метров. Свет, музыка, живое пение, балет - все на высочайшем уровне. Вокалисты прекрасные. Автор музыки - Роман Игнатьев (как и к спектаклям "Огни большого города", "Кармен"). Звучит и аранжированная музыка Прокофьева, Баха, Моцарта, Мендельсона. На льду и огонь, и проливной дождь. Бал-маскарад, фехтовальные бои… А на трибунах зрители самого разного возраста, поклонники наших фигуристов - от малышни до дедушек и бабушек.

- Для меня спектакль "Ромео и Джульетта" стал подтверждением того, что мы достигли принципиально нового уровня в постановке ледовых шоу, - говорит Илья Авербух. - Это действительно драматический ледовый спектакль, объединяющий театр и фигурное катание. По своему масштабу, смелым визуальным и сценографическим решениям в значительной степени он превосходит все, что было создано ранее. Мы очень рады снова показать наш спектакль в крупнейших российских городах. Несмотря на то, что в прошлом году только в Сочи мы отработали 4 месяца с ежедневными аншлагами, нас очень ждут, и мы рассчитываем в этом году установить еще больший рекорд посещаемости.

Магия Ромео и Джульетты - в их, пусть наивной, но и абсолютно честной любви. Я верю, что и наш спектакль получился таким же пронзительным, глубоким и искренним, каким мы его задумали, и попадет зрителям в самое сердце.

Театр на льду

Мечтали когда-нибудь сыграть Джульетту?

Татьяна Тотьмянина: Мама отдала меня в 4 года на фигурное катание, и я мечтала стать олимпийской чемпионкой. Интересно, что в 2006 году мы с Максимом Марининым выиграли Олимпиаду в Турине с программой под музыку Нино Рота из фильма "Ромео и Джульетта". Такой длинный путь до проекта Ильи Авербуха.

Этот спектакль позволяет раскрыть себя, свои возможности в полной мере. На соревнованиях у тебя всего четыре с половиной минуты, при этом нужно выполнить обязательное количество элементов, чтобы судьи могли оценить программу. Здесь мне помог десятилетний опыт участия в шоу "Ледниковый период" Первого канала, где мы взаимодействовали с артистами и происходило обучение фигуристов актерскому мастерству.

В спектакле на льду мы не говорим (исключение - Алексей Тихонов, исполняющий роль Лоренцо), наши голоса отданы певцам, они проводники слова зрителю. Живая музыка, живой вокал.

Алексей Тихонов: Верно, фигуристу доверили говорить! Решили попробовать, насколько текст будет сочетаться с катанием, движением. Это нововведение в мире ледовых спектаклей, которые Илья Авербух вместе со своей командой выпускает уже несколько лет. У нас существуют "Огни большого города", "Кармен" и венец творчества - "Ромео и Джульетта", маленькое чудо. Такого уникального ледового шоу нет ни у кого в мире. Сравнить можно с хорошим спектаклем, фильмом, который тебе понравился и ты возвращаешься к нему вновь, находишь новые нюансы, и они трогают душу, сердце. Мне кажется, в нашем спектакле каждый зритель найдет для себя возможность и погрустить, всплакнуть, и улыбнуться, рассмеяться, восхититься…

Мой герой - святой отец Лоренцо, духовник Ромео и его семьи. А как соединить нас с Марией Петровой, моей по жизни половинкой и замечательной партнершей по льду? Придумали роль Лауры, которая была первой и единственной любовью Лоренцо до того, как он ушел в церковь, к Богу, потому что чума, смерть забрала возлюбленную. Девушка появляется как видение. Это нежный, воздушный номер, который у нас с Марией в прологе. И мы завершаем спектакль жизнеутверждающим номером.

Мой герой выступает еще и в роли рассказчика, помогает зрителям понимать некоторые моменты спектакля. Для меня это было нелегко, признаюсь. Драматические вставки служат дополнительным украшением. Их не так много, все-таки люди пришли посмотреть на фигурное катание. Здесь его предостаточно, есть сложные элементы, прыжки, поддержки. Дорогого стоит, когда в финале зрительный зал встает и долго аплодирует нам. Публику не обманешь, невозможно поднять зрителей, если им что-то не нравится…

Оксане Домниной достался необычный персонаж, отрицательный герой спектакля - Чума. Роль, которой у Шекспира не было, родилась из одного предложения "Чума на оба ваши дома". Озвучил ее знаменитый вокалист Руслан Ивакин в необычной технике горлового пения с использованием национального хакасского инструмента хобрах.

Оксана Домнина: Замечательная роль, одна из самых ярких и интересных. Без слов, но с большим смыслом. Неожиданная для меня. Мне кажется, я улыбчивая, светлая, а тут такой серьезный образ. Был небольшой страх - смогу ли выразить Чуму? Но когда я услышала музыку, то пришла в восторг. Музыка направила меня в нужные движения и пластику.

"Я не Ромео и не Принц"

Алексей Ягудин играет Меркуцио. Шекспировский герой - друг Ромео, беспечный и беззаботный, горячий и вспыльчивый, удачливый соблазнитель, охотник за дамскими сердцами.

Алексей Ягудин: Наш огромный коллектив работает с Ильей Авербухом уже 15-й год, и он, можно сказать, изучил нас досконально. И еще до этого мы были знакомы в спорте. Поэтому, зная, кто Ягудин или Костомаров, Тотьмянина в жизни, в спорте, на льду и кого мы можем сыграть, он предлагает нам определенные роли.

Каждый из нас способен перевоплощаться. Лучший результат достигается, когда человек делает то, что ему ближе, комфортнее и от чего он получает удовольствие. Я, к примеру, не Ромео, это не моя роль. В сказке "Щелкунчик" я не Принц, а Мышиный король. Образы Меркуцио и Мышиного короля содержат интригу, смех, авантюризм, разнохарактерность и некий пофигизм. Игрок, который может поставить все на кон, не боится проиграть и умереть. Может влюбляться и разочаровываться в жизненных ситуациях и людях. Меркуцио - человек действия, это не Ромео, который должен пронести состояние влюбленности в Джульетту на протяжении всего спектакля. Это к Тотьмяниной и Маринину, это их типажи в спорте и профессиональной карьере.

Надеюсь, наш спектакль дает пищу для размышлений. Он в чем-то сродни аудиокниге, точнее видеокниге. Молодые люди "живут" сегодня в гаджетах, мало читают, уделяют не много времени культуре, образованию. Но, может, кто-то захочет после этого взять в руки книгу Шекспира…

Я был во многих мировых турах, видел немало шоу, и мое мнение: "Ромео и Джульетта" - это лучшее, что когда-либо было в фигурном катании и, наверное, еще на долгие годы останется одним из сильнейших мюзиклов на льду. Уверен, что будет продолжение, Авербух придумает что-то новое.

Это интересно

"Ромео и Джульетта" стало самым посещаемым и кассовым из отечественных ледовых шоу. За год его посмотрели более миллиона человек.

В спектакле заняты шесть олимпийских чемпионов. Задействованы 22 спортсмена международного класса, более 40 артистов ледового балета, вокалистов, музыкантов и танцоров. В составе творческой и технической группы проекта работает более 150 человек.

Сшито более 160 костюмов, их автор - художник Константин Салаватов.

Монтаж декораций (общим весом 4 тонны) занимает 4 дня. Это целый небольшой итальянский городок с домами, башнями и балконом Джульетты.

В Петербурге шоу будут показывать каждый день по 24 июня. Далее спектакль отправится в Сочи (с 10 июля по 22 сентября). Планируются гастроли в Минске, Красноярске. В октябре спектакль представят в рамках фестиваля "Русские сезоны" в Вероне, где Шекспир и поселил Ромео и Джульетту.

Прямая речь

Дарья Мороз, заслуженная артистка России, актриса МХТ имени А.П. Чехова:

- Я фанат "Ромео и Джульетты" Авербуха, смотрела спектакль много раз, начиная с премьеры в Сочи. Это невероятное зрелище: брутальное и нежное одновременно. Просто представьте себе 25-30 человек, дерущихся на шпагах под проливным дождем да еще и на коньках. Под живую музыку и вокал. Для меня это "рок-опера на льду", сделанная с большим вкусом. Зритель получает заряд невероятной энергии и впечатление на всю жизнь!

В спектаклях Ильи Авербуха есть та магия, за которой ты обычно идешь в театр или на шоу высочайшего мирового уровня. Язык не поворачивается назвать "Ромео и Джульетту" "шоу". Это именно драматический спектакль. В силу профессии и природного любопытства я очень много смотрю. И поверьте, ничего подобного по уровню у нас в стране вы точно не найдете!