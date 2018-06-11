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11.06.2018 17:32
Рубрика: Спорт

В Анапу для участия в ЧМ-2018 прибыла сборная Дании

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В понедельник в аэропорту Анапы приземлился самолет с футбольной сборной Дании на борту. Для тренировок во время мундиаля спортсмены выбрали находящийся в курортном поселке Витязево стадион "Понтос", жить же участники ЧМ-2018 будут поблизости - в четырехзвездочном отеле.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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К приезду футболистов в городе оборудовали указатели на английском языке, подготовили несколько десятков волонтеров, а также была полностью перестроена тренировочная база. Теперь здесь добротное современное футбольное поле, а инфраструктура стадиона полностью отвечает требованиям команды.

Выбранный же сборной отель находится в 700 метрах от морского берега. Как выяснилось, в восьмиэтажной гостинице для датчан отвели три этажа. Также к услугам гостей два бассейна, термальный спа-комплекс, тренажерный зал, кинозал, несколько ресторанов и даже ночной клуб. Правда, далеко не факт, что для развлечений у спортсменов найдется время. Уже завтра датчане проведут открытую тренировку, начало которой намечено на 10.30.

Напомним, по результатам жеребьевки, соперниками сборной Дании в групповом раунде ЧМ-2018 будут сборные Перу (16 июня, Саранск), Австралии (21 июня, Самара) и Франции (26 июня, Москва).
 

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