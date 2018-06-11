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11.06.2018 08:17
Рубрика: Спорт

В Сочи на ЧМ-2018 прилетела сборная Бразилии

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В ночь на понедельник в олимпийскую столицу прилетела сборная Бразилии. Самолет прибыл из Вены, где накануне вечером прошел товарищеский матч между бразильцами и австрийцами.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Сборная Бразилии 11 июня прилетит в Сочи для участия в ЧМ-2018

В составе "селесао" на сочинскую землю прибыли такие звезды, как капитан сборной и нападающий "ПСЖ" Неймар, игроки испанского клуба "Реал Мадрид" Каземиро и Марсело, полузащитник "Барселоны" Коутиньо.

Из аэропорта футболисты сразу же отправились в выбранный для размещения в дни ЧМ-2018 пятизвездочный отель, который расположен в пяти минутах ходьбы от тренировочной базы.

Даже поздний прилет кумиров не помешал болельщикам собраться у входа в гостиницу, чтобы поприветствовать команду. В холле же средства размещения футболистов встретили традиционным караваем и выступлением женского ансамбля казачьей песни "Любо".

В свою очередь, в честь прилета бразильцев на местной телебашне зажгли художественную подсветку в виде флага южноамериканской страны.

Как уже писала "РГ", тренироваться команда будет на полях крупнейшего на юге страны центра спортивной подготовки - "Юг-Спорт". Известно, что уже завтра, 12 июня, "пентакампеоны" проведут открытую тренировку на стадионе "Юг-Спорта".

На мундиале сборная стартует поединком против Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). Позже, 22 июня, в Санкт-Петербурге они сразятся с Коста-Рикой, а 27 июня в Москве с Сербией.

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