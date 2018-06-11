В Сочи на ЧМ-2018 прилетела сборная Бразилии
В ночь на понедельник в олимпийскую столицу прилетела сборная Бразилии. Самолет прибыл из Вены, где накануне вечером прошел товарищеский матч между бразильцами и австрийцами.
В составе "селесао" на сочинскую землю прибыли такие звезды, как капитан сборной и нападающий "ПСЖ" Неймар, игроки испанского клуба "Реал Мадрид" Каземиро и Марсело, полузащитник "Барселоны" Коутиньо.
Из аэропорта футболисты сразу же отправились в выбранный для размещения в дни ЧМ-2018 пятизвездочный отель, который расположен в пяти минутах ходьбы от тренировочной базы.
Даже поздний прилет кумиров не помешал болельщикам собраться у входа в гостиницу, чтобы поприветствовать команду. В холле же средства размещения футболистов встретили традиционным караваем и выступлением женского ансамбля казачьей песни "Любо".
В свою очередь, в честь прилета бразильцев на местной телебашне зажгли художественную подсветку в виде флага южноамериканской страны.
Как уже писала "РГ", тренироваться команда будет на полях крупнейшего на юге страны центра спортивной подготовки - "Юг-Спорт". Известно, что уже завтра, 12 июня, "пентакампеоны" проведут открытую тренировку на стадионе "Юг-Спорта".
На мундиале сборная стартует поединком против Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). Позже, 22 июня, в Санкт-Петербурге они сразятся с Коста-Рикой, а 27 июня в Москве с Сербией.
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