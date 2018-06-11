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11.06.2018 02:36
Рубрика: В мире

Россиян предупредили о массовых демонстрациях во Вьетнаме

Россиян, находящихся или собирающихся во Вьетнам, предупредили о массовых акциях протеста и беспорядках в этой стране. Соответствующее сообщение распространил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

Вьетнам не пустит на свою территорию иностранные военные базы

По информации дипломатов, демонстрации и стычки с полицией проходят в Хошимине, провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок. Перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

МИД рекомендовал российским туристам избегать мест массовых скоплений людей и заранее планировать маршруты поездок.

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