Россиян предупредили о массовых демонстрациях во Вьетнаме

Россиян, находящихся или собирающихся во Вьетнам, предупредили о массовых акциях протеста и беспорядках в этой стране. Соответствующее сообщение распространил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

По информации дипломатов, демонстрации и стычки с полицией проходят в Хошимине, провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок. Перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

МИД рекомендовал российским туристам избегать мест массовых скоплений людей и заранее планировать маршруты поездок.