Россиян предупредили о массовых демонстрациях во Вьетнаме

Россиян, находящихся или собирающихся во Вьетнам, предупредили о массовых акциях протеста и беспорядках в этой стране. Соответствующее сообщение распространил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
По информации дипломатов, демонстрации и стычки с полицией проходят в Хошимине, провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок. Перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
МИД рекомендовал российским туристам избегать мест массовых скоплений людей и заранее планировать маршруты поездок.
#Вьетнам - В Хошимине и провинциях Биньтхуан,Кханьхоа,Киензянг,на о.Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет. Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей и планировать маршруты поездок. pic.twitter.com/ISnzoYPxKu— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 10 июня 2018 г.