Российский турист погиб на реке в Казахстане

Турист из России погиб в Казахстане во время передвижении на лодке по реке. Об этом проинформировали в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

По словам представителя ведомства, спасатели Алма-Атинской области выехали в горы на помощь гражданам РФ. "Восемь человек, - уточнил он. - При передвижении на плавательном средстве по реке Аксу в горной местности один из туристов упал в воду и утонул".

ЧП произошло в 120 километрах от города Талдыкоргана, передает ТАСС. Сообщение о трагедии было получено в воскресенье после 20:00 (17:00 по московскому времени), спасатели сразу же выехали на место вызова.

Сейчас туристов поднимают из ущелья. Работу спасателей осложняют горный рельеф и отсутствие связи. "По имеющейся на данный момент информации, туристы не прошли официальную регистрацию в оперативно-спасательном отряде Алма-Атинской области", - отметил представитель Комитета по ЧС.