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Рубрика: В мире

Саммит КНДР-США может продлиться два дня вместо одного

Текст: Игорь Дунаевский

Встреча лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа может продлиться два дня вместо одного. Такое предположение высказал министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, хотя ранее считалось, что северокорейский председатель вылетит на родину сразу после переговоров.

Фото: Bundesregierung/Jesco Denzel/Handout via REUTERS
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В интервью британской BBC министр предложил дождаться, "к каким договоренностям или предварительным соглашениям могут прийти участники саммита во вторник или среду". Балакришнан считает, что американо-северокорейский саммит является "положительным моментом", но станет только "первым шагом длительного и сложного процесса".

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в Сингапуре. Балакришнан назвал организацию этого саммита, который станет первым за десятилетия личным контактом лидеров КНДР и США, "самой серьезной операций по обеспечению безопасности" в истории международных мероприятий на территории страны. По его словам, это обусловлено важностью встречи и напряженной международной обстановкой.

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