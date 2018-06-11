Саммит КНДР-США может продлиться два дня вместо одного

Встреча лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа может продлиться два дня вместо одного. Такое предположение высказал министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, хотя ранее считалось, что северокорейский председатель вылетит на родину сразу после переговоров.

В интервью британской BBC министр предложил дождаться, "к каким договоренностям или предварительным соглашениям могут прийти участники саммита во вторник или среду". Балакришнан считает, что американо-северокорейский саммит является "положительным моментом", но станет только "первым шагом длительного и сложного процесса".

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в Сингапуре. Балакришнан назвал организацию этого саммита, который станет первым за десятилетия личным контактом лидеров КНДР и США, "самой серьезной операций по обеспечению безопасности" в истории международных мероприятий на территории страны. По его словам, это обусловлено важностью встречи и напряженной международной обстановкой.