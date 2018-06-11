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11.06.2018 20:30
Рубрика: В мире

Саммит Трампа и Ким Чен Ына продлится один день

Текст: Олег Кирьянов (Сингапур)

Официальный Вашингтон обнародовал программу завтрашней встречи на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

Освещать встречу Трампа и Ким Чен Ына приехали около 3 тыс. журналистов

Несмотря на все спекуляции о возможности двухдневнего саммита, стало известно, что саммит начнется и закончится в один и тот же день - 12 июня. Все начнется, как и планировалось изначально, в 9 часов утра по местному времени (4 утра по Москве). Лидеры США и КНДР сразу же проведут встречу тет-а-тет, где помимо них будут присутствовать только два переводчика. Это общение продлится 45 минут, после чего к лидерам присоединятся члены делегаций США и КНДР и продолжат переговоры в расширенном составе. Затем будет совместный обед. В 16:00 по местному времени Дональд Трамп проведет совместную конференцию и вылетит из Сингапура уже в 8 часов вечера.

Фото: REUTERS/ Tyrone Siu
В сети появилось видео кортежа Ким Чен Ына в Сингапуре
Напомним, что 12 июня в Сингапуре пройдет первая в истории встреча лидеров США и КНДР - президента Дональда Трампа и председателя Госсовета Ким Чен Ына. Ожидается, что в ходе саммита стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ядерное разоружение Северной Кореи, гарантии безопасности США Пхеньяну, вопрос об отмене санкций против КНДР, экономическую помощь Северной Корее, а также возможную нормализацию американо-корейских отношений вплоть до установления дипотношений, обмена посольствами и заключения мирного договора. Оба лидера прибыли в Сингапур 10 июня.

 

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