Самые интересные концерты недели

На следующей неделе чикагские панки Rise Against устроят праздник непослушания, трио интровертов из Калифорнии опять спасет рок-н-ролл, породистая певица с итало-исландскими корнями выступит в бойлерной хлебозавода, а дуэт пианистов экстра-класса оживит импрессионистическую звукопись Рахманинова.

Кто играет: Группа Rise Against.

Что играет: Панк-рок, альтернатива.

Почему идти: Rise Against - настоящий праздник непослушания. Пробыв на сцене почти два десятка лет (для панков это практически мафусаилов век), группа шарашит отвязный неполиткорректный рок с нахрапистыми гитарами и хлестким вокалом. И хотя Rise Against пинают за вторичность, они умеют сочинять песни, застревающие в голове - хотите вы этого или нет. Новое тому доказательство - альбом Wolves, который чикагцы представят на концертах в Москве и Санкт-Петербурге.

Где, когда, сколько: Москва, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT;12 июня; 2 700 - 7 000 руб.; Санкт-Петербург, Клуб А2 Green Concert, 13 июня; 2 300 - 6 000 руб.

Black Rebel Motorcycle Club. Фото: Главменеджмент

Кто играет: Группа Black Rebel Motorcycle Club.

Что играет: Инди-рок.

Почему идти: Black Rebel Motorcycle Club поделили свои симпатии между гаражным блюзом, манчестерской волной и гениальной шотландской группой Jesus & Mary Chain. Собирая в маленькую неаккуратную кучку эти шумящие конструкции, трио интровертов из солнечной Калифорнии из всех сил спасает рок-н-ролл. Как выражался по схожим поводам один майор, смотритель войсковой самодеятельности, "кажется, выходит зашибись".

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT;13 июня; 2 200 - 10 000 руб.

Эмилиана Торрини. Фото: Проект "Sound Up"

Кто играет: Эмилиана Торрини и The Colorist Orchestra.

Что играет: Фолк-поп, электроника.

Почему идти: Фестиваль SOUND UP в очередной раз удивляет набором артистов и площадок для их выступлений. На сей раз это Эмилиана Торрини - породистая дева со сложными итало-исландскими корнями и, соответственно, бойлерная Московского хлебозавода №9. Вокал Торрини почему-то называют обморочным, что, конечно, неправильно - напротив, ее полуфольклорный хеппенинг заставляет придти в себя и рождает в голове разные успокоительные иллюзии - вроде проветренных исландских полей и мирного неба над головой.

Где, когда, сколько: Бойлерная Московского хлебозавода №9; 15 июня; 2 000 руб.

Маттиас Герне. Фото: Московская филармония

Кто играет: Маттиас Герне, Даниил Трифонов.

Что играет: А. Берг - Четыре песни, Р. Шуман - "Любовь поэта", Х. Вольф - Три стихотворения Микеланджело, Д. Шостакович - Три части из Сюиты на стихи Микеланджело, И. Брамс - Четыре строгих песнопения на тексты из Библии.

Почему идти: Насыщенная сильнейшими эмоциями программа не предусматривает антракта (вероятно, чтобы слушатели, посетив буфет, не вернулись в зал в неподобающе благодушном настроении). Выдающийся бас-баритон Маттиас Герне и его нынешний коллаборатор Даниил Трифонов, которому пророчат славу главного русского пианиста XXI века, смогут передать драматизм немецких lieder, равно как философские глубины предсмертного опуса Шостаковича.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 13 июня; 1 500 - 15 000 руб.

Николай Луганский. Фото: Московская филармония

Кто играет: Николай Луганский, Вадим Руденко.

Что играет: С. Рахманинов - Сюита № 1 (Фантазия) для двух фортепиано, М. Равель - "Вальс" - хореографическая поэма (авторское переложение для двух фортепиано), А. Аренский - "Силуэты" - сюита № 2 для двух фортепиано, С. Рахманинов - Сюита № 2 для двух фортепиано.

Почему идти: Фортепианные дуэты нечасто звучат на филармонической сцене, тем более когда речь идет о пианистах экстра-класса, к коим, несомненно, стоит причислить как любимца публики Луганского, так и менее раскрученного Руденко. В их исполнении всеми красками заиграет импрессионистическая звукопись сюит Рахманинова, но особенно интересно услышать авторское переложение "Вальса" Равеля - "танца на вулкане", как характеризуют его музыкальные критики.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 15 июня; 1 500 - 15 000 руб.

Тегеранский оркестр. Фото: Консерватория имени Чайковского

Кто играет: Тегеранский симфонический оркестр под управлением Шахрдада Рохани.

Что играет: Сочинения Чайковского, Мусоргского, Дворжака, симфонические произведения и песни иранских композиторов.

Почему идти: Тегеранский симфонический оркестр переживал в своей истории непростые времена, неизменно восхищая публику своим искусством. Сегодня коллектив под управлением маэстро Шахрдада Рохани микширует в программах некогда запретную европейскую классику и симфонические произведения иранских композиторов. А в России, куда оркестр приедет поддержать сборную своей страны на Чемпионате мира, прозвучат также и песни в исполнении Салара Агили, одного из самых популярных певцов Ирана.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 17 июня; 600 - 3 000 руб.