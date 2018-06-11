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11.06.2018 07:19
Рубрика: В мире

СМИ: Ким Чен Ын предложил Трампу приехать в Пхеньян в июле

Вторая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом может состояться в июле Пхеньяне. О приглашении северокорейской стороны американскому лидеру узнала южнокорейская газета "Чунан ильбо".

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Как передает ТАСС со ссылкой на издание, заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем передал письмо Трампу первого июня. "Обе стороны тогда выразили готовность продолжать контакты на высшем уровне", отмечает газета.

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. Оба политика уже прибыли в остров Сентоса, где и пройдет саммит.

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