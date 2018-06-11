СМИ: Президенты США и Южной Кореи провели телефонный разговор

Лидеры Республики Корея Мун Чже Ин и США Дональд Трамп в понедельник провели телефонный разговор. Как отмечает южнокорейское информационное агентство Yonhap, консультации прошли накануне саммита КНДР-США, который состоится 12 июня в Сингапуре.

Дополнительных подробностей о содержании переговоров агентство не приводит.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур для участия в саммите, который состоится в отеле Capella. Ранее южнокорейский президент выразил надежду на успех переговоров, которые станут первым за последние десятилетия личным контактом лидеров КНДР и США.