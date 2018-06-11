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11.06.2018 09:27
Рубрика: В мире

СМИ рассказали, как Трамп рвет на части официальные документы

Текст: Игорь Дунаевский

Президент США Дональд Трамп нередко рвал в клочья официальные документы. Белому дому пришлось специально выделить несколько сотрудников, которые затем восстанавливали их при помощи прозрачной клейкой ленты.

Как пишет американская газета Politico, Трамп якобы имеет привычку рвать те материалы, с которыми ему больше не придется работать, и выбрасывать их в мусор. Иногда листы просто разорваны пополам, а иногда президент дотошно разделывает их на мелкие кусочки.

Фото: REUTERS/Christinne Muschi
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Согласно американскому законодательству, Белый дом должен сохранять и передавать в Национальный архив США большинство документов и писем, к которым прикасается президент.

В первые месяцы убедить Трампа отказаться от своей привычки у советников не вышло, поэтому исправляли ситуацию специально обученные сотрудники на должности "аналитик по управлению архивами". Их заработная плата - около 65 тысяч долларов в год. Эти специалисты раскладывали разорванные документы на столе и начинали собирать их как фрагменты мозаики.

Материал Politico подготовлен на основе двух таких аналитиков, которые по несколько месяцев работали на администрацию Дональда Трампа, а до этого - на администрацию Барака Обамы, о которой они позитивно отзываются в статье. Напомним, что после инаугурации действующего президента США в январе 2017 года многие сотрудники администрации и других государственных структур, симпатизировавшие Бараку Обаме и разочарованные неожиданной победой Дональда Трампа, начали делать в либеральные СМИ утечки, порочащие нового хозяина Белого дома.

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