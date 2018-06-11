Срок заключения осужденным может быть сокращен и заменен работами

Кабмин внес в понедельник в Госдуму законопроект, которым предлагается сократить время отбывания заключения, которое можно будет после этого заменить на принудительные работы.

"Законопроектом предлагается сократить сроки фактически отбытого наказания, после которого возможна замена наказания в виде лишения свободы принудительными работами, по сравнению со сроками, необходимыми для замены лишения свободы иными более мягкими видами наказания или для применения условно-досрочного освобождения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Цель изменений при этом - повышение эффективности социальной адаптации осужденных. Кроме этого, по мнению правительства, эффектом от нововведений станет увеличение числа трудоустроенных осужденных, доходов федерального бюджета и налогов на доходы физических лиц, а также страховых взносов в различные внебюджетные фонды.

"Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов", - отметили в кабмине.