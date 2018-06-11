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11.06.2018 19:18
Рубрика: В мире

США расширили санкционные списки против России

Текст: Игорь Дунаевский

Минфин США расширил санкционные списки против России. В понедельник на сайте американского ведомства появились обновленные данные, согласно которым под санкции попали трое россиян, три российских структуры и две зарубежные компании.

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Ограничения введены на основе законодательства, принятого в США около года назад и предусматривающего санкции против Ирана, КНДР и России. В частности, против Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, а также лиц и компаний, взаимодействующих с этой спецслужбой, за бездоказательно приписываемые Москве кибератаки на США.

Под рестрикции попали Научно-исследовательский институт "Квант", компании ООО "Дайвтехносервис", Digital Security, а также подконтрольные последней израильские Embedi и Erpscan. Кроме того, в "черные списки" минфина США внесены граждане РФ Владимир Каганский, Александр Трибун и Олег Чириков, связанные с "Дайвтехносервисом".

Все активы указанных лиц и компаний в юрисдикции США теперь заблокированы, а американским фирмам запрещено вести с ними какой-либо бизнес.

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