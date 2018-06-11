Трамп продолжил критиковать Трюдо за заявление о пошлинах

Американский президент Дональд Трамп еще раз раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, прокомментировав его слова о торговых пошлинах США. Очередную запись глава Белого дома оставил на своей странице в Twitter.

"Судя по канадским данным, они зарабатывают почти 100 миллиардов долларов на торговле с США - похоже, они хвастались и попались!", - написал Трамп. Президент обратил внимание на то, что американские производители молочных продуктов платят пошлины в размере 270 процентов за экспорт товаров в Канаду. "А потом Джастин делает вид, что оскорблен, когда его критикуют", - посетовал глава Белого дома.

Кроме того, Трамп напомнил о совокупном торговом дефиците США размером в 800 миллиардов долларов, назвав пошлины других государств на импорт несправедливыми, передает ТАСС.

Американский президент в субботу распорядился не подписывать итоговое коммюнике саммита "Большой семерки" в Канаде. Он объяснил свое решение "ложными заявлениями" Трюдо на пресс-конференции по итогам мероприятия. Канадский премьер назвал американские пошлины оскорбительными и заявил, что "не позволит помыкать собой".