Транспорт проверят на въездах в принимающие Чемпионат мира города
Казалось бы, только убрали посты, и вновь кордоны, причем усиленные. Здесь дежурят не только сотрудники дорожно-патрульной службы, но и кинологи с собаками, ОМОН… Все это появилось не только на вылетных магистралях Москвы, но и на въездах в другие города, принимающие Чемпионат мира. В рамках проведения этого мероприятия было объявлено об усилении мер обеспечения безопасности.
Напомним, что не всякий автобус теперь может въехать в городскую черту любого из этих городов. Въезд разрешен только автобусам, выполняющим регулярные рейсовые перевозки, а также тем, которые оборудованы системами ГЛОНАСС и имеют специальное разрешение. Все это также проверяется при въезде в города.
Впрочем, обычных автомобилистов такие кордоны могут беспокоить не больше, чем обычная патрульная машина на обочине.
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