Ургант прокомментировал слух о получении гражданства Израиля

Российский шоумен Иван Ургант развеял слухи о том, что накануне 10 июня, согласно данным ряда СМИ, якобы получил гражданство Израиля и эмигрировал в эту страну, заявив, что уехал из России всего на два дня.

Опровергающий слухи пост 40-летний телеведущий выложил на страницу в Instagram, где отметил, что по-прежнему является гражданином России, которую любит и покидать не собирается, а также попросил не пугать "мифической эмиграцией" свою семью. В частности, бабушку Нину Николаевну.

Визит в Израиль Ургант объяснил тем, что здесь похоронены его близкие - прабабушка и тетя.

Отметим, сообщения о новом гражданстве Урганта и якобы пройденной им процедуре репатриации стали появляться сегодня.

СМИ ссылались на источник, который видел похожего на шоумена мужчину с женой и детьми в аэропорту Бен-Гурион. Причем в тот момент, когда Ивану Урганту отдавали новый паспорт.