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11.06.2018 14:44
Рубрика: Власть

В Минобороны рассказали о новой провокации с хлором в Сирии

В Сирии готовится серьезная провокация с использованием отравляющих веществ в Дейр-эз-Зоре. По имеющейся информации, к ней причастны командование так называемой "Сирийской свободной армии" при содействии военнослужащих американских сил специальных операций.

Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

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Для имитации "химатаки" в один из населенных пунктов были завезены баллоны с хлором.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, постановочное видео о применении химвеществ должно послужить поводом для удара и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата.

В российском оборонном ведомстве заявили о недопустимости использования подобных провокаций, цель которых - дестабилизировать обстановку в Сирии.

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