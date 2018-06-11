В Минобороны рассказали о новой провокации с хлором в Сирии

В Сирии готовится серьезная провокация с использованием отравляющих веществ в Дейр-эз-Зоре. По имеющейся информации, к ней причастны командование так называемой "Сирийской свободной армии" при содействии военнослужащих американских сил специальных операций.

Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

Для имитации "химатаки" в один из населенных пунктов были завезены баллоны с хлором.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, постановочное видео о применении химвеществ должно послужить поводом для удара и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата.

В российском оборонном ведомстве заявили о недопустимости использования подобных провокаций, цель которых - дестабилизировать обстановку в Сирии.