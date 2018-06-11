В России предложено маркировать сельхозживотных

Минсельхоз предлагает ввести в стране систему учета и маркировки животных. Соответствующие поправки в закон "О ветеринарии" опубликованы ведомством на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, маркировка будет представлять собой прикрепление к животному, нанесение на его тело или введение внутрь визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации.

Причем маркировать животных будут сами владельцы и за свой счет. Впрочем, цены будут приемлемыми: оптовая стоимость пластмассовой бирки - 12-18 рублей за штуку, а цена за установку чипа или бирки - от 50 до 70 рублей.

Крупный рогатый скот (КРС), лошади, овцы, козы и северные олени будут маркироваться индивидуально. Так же, как и племенные свиньи (около миллиона голов). Тогда как товарные свиньи - групповым методом.

При этом общая стоимость маркирования только КРС составит свыше трех миллиардов рублей.

Министерство напоминает, что сейчас в России поголовье КРС в хозяйствах всех категорий оставляет около 18,75 тысячи голов, свиней - чуть более 22 миллионов, овец и коз - свыше 24,8 миллиона, около 1,4 миллиона лошадей и 1,65 миллиона северных оленей.