В США отменили "сетевую нейтральность"

Власти США отменили так называемое правило "сетевой нейтральности" для интернет-провайдеров. Эта норма, введенная в 2015 году при администрации Барака Обамы и призванная поддерживать свободу в интернете, запрещала им блокировать или ограничивать доступ к любому сетевому трафику.

Ранее поставщикам интернета запрещалось блокировать доступ к сайтам или намеренно снижать скорость доступа к их содержанию. Теперь провайдеры смогут брать дополнительную плату с крупных поставщиков контента, особенно видеосервисов, которые нуждаются в высокой пропускной способности для передачи своих услуг.

В поддержку отмены "сетевой нейтральности" проголосовали трое из пяти членов Федеральной комиссии по коммуникациям США, занимающейся регулированием в этой сфере. В официальном заявлении по этому поводу утверждается, что отмена принципа, напротив, укрепит свободу интернета и его прозрачность, повысит конкуренцию в этой сфере.