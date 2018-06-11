Видео: Фанатов шокировали спецэффекты на выступлении Эминема в США

Имитирующие выстрелы звуковые эффекты на выступлении рэпера Эминема в США вызвали панику среди зрителей ежегодного фестиваля Bonnaroo.

Так, часть людей, услышав "стрельбу" во время исполнения трека Kill You, бросилась к выходу. Другие принялись искать укрытие, передает Page Six.

Чуть позже в соцсетях начали появляться посты, где фанаты раскритиковали организаторов за "слишком реалистичные эффекты".

- Я фанатка Эминема, но услышать со сцены сразу три выстрела очень страшно, не буду врать, - написала одна из зрительниц.