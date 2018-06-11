Видео: Фанатов шокировали спецэффекты на выступлении Эминема в США

#EMINEM #Bonnaroo GUNSHOT pic.twitter.com/WgIeIH3Ipd— EMINEM_TOUR_UPDATES (@Eminemreviv1) 10 июня 2018 г.
Имитирующие выстрелы звуковые эффекты на выступлении рэпера Эминема в США вызвали панику среди зрителей ежегодного фестиваля Bonnaroo.
Так, часть людей, услышав "стрельбу" во время исполнения трека Kill You, бросилась к выходу. Другие принялись искать укрытие, передает Page Six.
Чуть позже в соцсетях начали появляться посты, где фанаты раскритиковали организаторов за "слишком реалистичные эффекты".
- Я фанатка Эминема, но услышать со сцены сразу три выстрела очень страшно, не буду врать, - написала одна из зрительниц.