Власти Украины предложили убрать слово "родители" из школьных учебников

Министерство образования и науки Украины предлагает заменить в школьных учебниках слово "родители" на "родные". В документе с этой инициативой, который опубликован на сайте ведомства, утверждается, что слово "родители" не отражает жизненных реалий для миллионов детей на Украине, а потому его использование является "вопиющей дискриминацией".

По данным министерства, которые основываются на антидискриминационной экспертизе, около 40 процентов украинских школьников, то есть около 3 миллионов, проживают в неполных семьях. Как считают специалисты ведомства, формулировки в духе "обсуди с родителями, где можно поиграть" или рисунки с изображением полного состава семьи заставляют таких детей чувствовать себя неполноценными.