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11.06.2018 23:15
Рубрика: В мире

Во Франции начались Дни культуры Москвы

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В Париже дан старт Дней культуры Москвы во Франции. Для участия в них в город на Сене прибыла делегация российской столицы во главе с руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергеем Черёминым.

А начались Дни с конференции "Москва - мегаполис будущего: перспективы развития российской столицы", которая прошла в знаковом месте - Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли, что рядом с Эйфелевой башней.

Выступивший на конференции посол РФ во Франции Алексей Мешков отметил, что наши страны сейчас находятся на "достаточно благоприятном этапе развития двусторонних отношений". При этом он напомнил о недавнем визите французского президента Эмманюэля Макрона в Россию, участии Франции в качестве почетного гостя в Петербургском международном экономическом форуме.

"Динамика Москвы в плане экономических отношений с Францией находится в общем тренде, - подчеркнул посол. - За прошлый год товарооборот у нас вырос на 16,5 процента, а за первые три месяца этого года на 25 процентов. Этот показатель даже выше среднего показателя развития наших отношений со странами Евросоюза за последние два года". По словам Алексея Мешкова, в России накоплены более 15 миллиардов прямых инвестиций из Франции, а три миллиарда - это российские капиталовложения во Францию. Посол выразил уверенность в том, что форум-презентация Москвы в Париже, а также проведение подобных мероприятий на юге Франции, что намечено программой нынешних Дней, позволят продвинуться еще дальше в многоплановом сотрудничестве между нашими странами и городами - как в области культурного обмена, так и экономического партнерства.

Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
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Со своей стороны Сергей Черемин рассказал представителям французских предпринимательских кругов, городской администрации, приглашенным на форум, о том, как разительно преобразовалась столица России за последние годы. По его словам, Москва сейчас является одним из самых привлекательных рынков Европы, тем более, что в последние годы она демонстрирует "уникальные темпы и динамику экономического и социального развития". При этом Сергей Черемин сделал акцент на том, что Москва остается очень стабильным с точки зрения финансов крупнейшим мегаполисом. "Долг Москвы практически равен нулю. Это достаточно редкий показатель в мире", отметил он.

"Благодаря улучшению делового климата, принятию нового законодательства по защите инвестиций Российская федерация и Москва, в частности, со 120 места по рейтингу Всемирного Банка Doing Business переместилась на 35-ое. Перед нами теперь стоит амбициозная задача - к 2020 году подняться на 20 месте в мире", - заявил Сергей Черемин и подчеркнул, что Москва искренне заинтересована в расширении сотрудничества с Францией, страной, которая стабильно многие годы удерживает свои позиции в списке пяти ведущих внешнеэкономических партнеров российской столицы.

Наряду с инвестиционными возможностями Москвы с каждым годом растет ее туристический потенциал. В прошлом году столицу России посетили, как отметил Сергей Черемин, 21,5 миллиона человек. В основном это внутренний туризм. Однако увеличивается и поток гостей из дальнего зарубежья - его прирост ежегодно составляет 20-30 процентов. Как было озвучено на конференции, в прошлом году из Франции по туристической линии приезжали 138 тысяч человек, что на восемь с лишним процентов больше, чем в предыдущем году.

После конференции один из ее французских участников, консультант в области международных торговых операций Доминик Амель, который неоднократно приезжал в Москву за последние три десятилетия поделился своими впечатлениями о нашей столице:

- Москва разительно преобразилась за последние годы в лучшую сторону. Великолепные дороги, транспортные развязки, новое наземное метро и прекрасные парки. Все тщательно продумано и хорошо реализовано. Ныне это город бурлящей энергии, который предоставляет большие возможности для бизнеса.

В центре на набережной Бранли также прошли круглые столы по вопросам культурно-делового сотрудничества, поддержке русского языка, взаимодействии с российскими соотечественниками.

Дни культуры Москвы в предстоящие дни продолжатся в Ницце и Марселе, где состоятся многочисленные встречи, выставки "Московские шедевры", "Москва фестивальная", выступления кадетского музыкального корпуса. В Марселе также запланировано открытие памятного знака Юрию Гагарину на одном из остров Поля Рикара.

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