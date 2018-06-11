Войска Сирии при поддержке ВКС РФ предотвратили попытку прорыва боевиков

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России предотвратили попытку прорыва боевиков из района населенного пункта Эт-Танф в направлении Пальмиры.

Как рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон, это произошло минувшим утром.

По представленной информации, группу террористов на пикапах и мотоциклах обнаружили сирийские наблюдательные посты в районе горы Гураб.

Прорыв боевиков в ходе боестолкновения был сорван. Были уничтожены 5 боевиков, а также пикап и мотоцикл. Остальные боевики отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США Эт-Танфа.

В Центре отметили, что подобные попытки прорыва боевиков из Эт-Танфа, который контролируется ВС США, происходят регулярно. При этом сирийский лагерь беженцев, который находится рядом с американской военной базой из-за того, что отсутствует доступ сирийских властей, стал прибежищем для боевиков со всей Сирии.