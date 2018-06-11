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11.06.2018 12:08
Рубрика: Экономика

Взлом южнокорейской биржи обрушил биткоин

Текст: Сергей Куликов

Более чем на 10 процентов (до отметки в 6,7 тысячи долларов) упал курс наиболее популярной криптовалюты - биткоина. Это стало максимальным падением с 6 февраля этого года.

Аналитики впервые посчитали, сколько россияне вложили в криптовалюты

Одной из причин стало опубликованное накануне сообщение о взломе южнокорейской биржи Coinrail. В результате кибератаки, как сообщает портал CoinDesk, потери биржи составили порядка 40 миллионов долларов. Из-за этого ее администрация вынуждена была перевести около 70 процентов своих криптовалютных активов на носитель, который не имеет выхода в интернет.

Несмотря на сравнительно незначительные потери, мировой рынок криптовалют отреагировал на этот инцидент довольно нервно. Падение его общей капитализации, по мнению аналитиков, составило свыше 40 миллиардов долларов.

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