Взрыв произошел в столице Афганистана, есть жертвы

По меньшей мере 12 человек погибли в результате атаки террориста-смертника в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщили в понедельник местные правоохранительные органы.

Как передает телеканал 1TV со ссылкой на их данные, взрыв произошел примерно в 13:00 по местному времени у входа в Министерство реабилитации и развития сельских районов, когда сотрудники покидали здание. По его данным, еще по меньшей мере 31 человек получил ранения в результате нападения.

При этом телеканал TOLO News сообщает о 13 погибших в инциденте.