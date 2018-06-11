Женская сборная России вышла в плей-офф ЧМ по баскетболу 3х3

В столице Филиппин Маниле на чемпионате мира по баскетболу 3х3, который с июня прошлого года входит в олимпийскую программу, сегодня завершился групповой этап. Женская сборная России вышла в плей-офф, то есть попала в восьмерку сильнейших команд.

Действующие чемпионки мира и Европы наши девушки после побед в свой первый игровой день над Угандой (22:8) и Андоррой (21:9) выступление в понедельник начали с разгрома команды Ирана (22:12). В составе соперника все четыре баскетболистки (одновременно на площадке - трое, плюс одна запасная) носят хиджабы, а ноги и руки до кистей закрыты спортивной одеждой. Не так давно Международная федерация баскетбола (ФИБА) внесла соответствующие изменения в официальные правила, проявив уважение к религиозным особенностям тех или иных стран и народов. Имея подавляющее преимущество в ростовых данных над иранками, игроки сборной России Анна Лешковцева, Александра Столяр, Людмила Сапова и Анастасия Логунова решили потренировать дальние броски, оцениваемые в этом виде в два балла. Норму в 21 набранное очко удалось выполнить и даже перевыполнить за счет попадания с дуги за 45 секунд до истечения стандартного 10-минутного контроля чистого времени игры. Благодаря этой победе выход в плей-офф был обеспечен досрочно.

Уже имея билет в четвертьфинал, в заключительном матче группового этапа россиянки не справились с командой США - 13:21. Фактически "звездно-полосатые" представляют собой не сборную страны, а четверку баскетболисток из Университета Орегон, уверенно победивших в национальном чемпионате. Завтра в 8.40 утра по московскому времени в четвертьфинале сразимся с Чехией.

Мужская сборная России, начав турнир с победы над Бразилией (20:16) и поражения от Канады (17:20), сегодня провела свои матчи неудачно - 18:21 с Монголией и 12:19 с хозяевами соревнований филиппинцами. Монголия может представляться некоей баскетбольной экзотикой, но это только если говорить о классическом варианте игры. Наши ближайшие географические соседи сделали серьезный упор на развитие "3х3", не требующего больших финансовых затрат, создали боеспособную национальную команду, и пробились в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе. Россияне Илья Александров, Максим Дыбовский, Дмитрий Коршаков, Виктор Павленко заняли в своем квинтете четвертое место, на этом их выступление завершено.

Результаты

Чемпионат мира по баскетболу 3х3. Манила (Филиппины)

Игровой день 11 июня

Женщины

Группа "С". Россия - Иран - 22:12, США - Уганда - 22:9, Иран - Андорра - 21:12, США - Россия - 21:13, Уганда - Андорра - 18:12.

Итоговое положение: США - 4 победы - 0 поражений, Россия - 3-1, Уганда - 2-2, Иран - 1-3, Андорра - 0-4.

Четвертьфиналы (12 июня): Россия - Чехия (08.40 мск), Испания - Франция, Китай - Венгрия, США - Италия.

Мужчины

Группа "С". Монголия - Россия - 21:18, Канада - Филиппины - 20:19, Монголия - Бразилия - 19:16, Канада - Бразилия - 22:4, Филиппины - Россия - 19:12.

Итоговое положение: Канада - 4-0, Монголия - 3-1, Филиппины - 2-2, Россия - 1-3, Бразилия - 0-4.

Четвертьфиналы (12 июня): Сербия - Монголия, Латвия - Польша, Словения - Украина, Канада - Голландия

Где будем смотреть

12 июня, вторник, "МАТЧ! Игра"

07.45 - 16.40. Четвертьфиналы, полуфиналы, матчи за третье место, финалы. Прямая трансляция.