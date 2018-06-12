Американец взял в заложники четверых детей во Флориде и убил их

Житель США Гэри Уэйн Линдси захватил в заложники четверых детей от одного года до 11 лет. Позднее все они, включая похитителя, были найдены мертвыми. Злоумышленник совершил самоубийство.

Линдси ранее был признан виновным в совершении нескольких преступлений, в том числе поджога, и пребывал на испытательном сроке, передает ТАСС.

Злоумышленник забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми после того, как избил свою подругу, и отстреливался от сотрудников полиции. Один из стражей порядка получил тяжелое ранение.