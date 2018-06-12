Анализ данных был произведен с использованием машинного обучения и эконометрики. Для расчетов эксперты взяли за основу 200 статистических моделей. Отсортированы показатели по всем игрокам и последние результаты матчей, а также проведен миллион симуляций турнира.

По итогам всех этих вычислений аналитики выяснили, что главный футбольный трофей отправится в Бразилию. Вероятность победы "желто-зеленых" оценивается в 18,5 процента. Далее идут французы (11,3) и действующие чемпионы мира немцы (10,7).

К слову, инвестиционные банки также предсказали триумф Бразилии на домашнем ЧМ четыре года назад. Но хозяева завершили выступление в полуфинале, проиграв Германии 1:7. А в матче за третье место пятикратные чемпионы мира уступили Голландии (0:3).