Бразильцы в фаворе
Анализ данных был произведен с использованием машинного обучения и эконометрики. Для расчетов эксперты взяли за основу 200 статистических моделей. Отсортированы показатели по всем игрокам и последние результаты матчей, а также проведен миллион симуляций турнира.
По итогам всех этих вычислений аналитики выяснили, что главный футбольный трофей отправится в Бразилию. Вероятность победы "желто-зеленых" оценивается в 18,5 процента. Далее идут французы (11,3) и действующие чемпионы мира немцы (10,7).
К слову, инвестиционные банки также предсказали триумф Бразилии на домашнем ЧМ четыре года назад. Но хозяева завершили выступление в полуфинале, проиграв Германии 1:7. А в матче за третье место пятикратные чемпионы мира уступили Голландии (0:3).
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