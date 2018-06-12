Чемпионат Единой лиги сезона-2017/18 завершился очередной, уже седьмой подряд победой ЦСКА. Несмотря на смену формата плей-офф и проведение "Финала четырех", где элемент случайности очень высок, "красно-синие" снова оказались сильнее. В решающем матче на столичной арене в Парке Легенд переиграли "Химки" - 95:84.

Самым ценным игроком "Финала четырех" признан испанский атакующий защитник ЦСКА Серхио Родригес. "Он совершенно заслуженно получил этот трофей, - уверен почетный президент Единой лиги Сергей Иванов. - Мы смотрели и статистику полуфинала, где Родригес набрал 21 очко в первой половине, и протокол главной игры. По полезности своих действий испанец точно превзошел и своего одноклубника Нандо Де Коло, и Алексея Шведа из "Химок".

Вместе с ЦСКА в Евролиге-2018/19 выступят "Химки", которые провели вполне успешный сезон: команда впервые в своей истории сыграла в плей-офф клубного чемпионата Старого Света и сейчас завоевала путевку в следующий главный континентальный турнир.

- Искренне поздравляю ЦСКА с очередным титулом, у армейцев действительно лучшая команда в этом чемпионате, - сказал наставник БК "Химки" Георгиос Барцокас. - Для нас сезон получился очень долгим, за восемь месяцев мы провели 63 официальные игры. Мы много ребят потеряли из-за травм, не было полного состава и в прошедшем плей-офф. Пусть мы проиграли финал, но то, что мы сделали, не сотрется - это воистину незабываемый сезон.

Лидер "Химок" Алексей Швед оформил уникальный бомбардирский хет-трик. Осенью прошлого года он стал самым результативным игроком Евробаскета, затем занял первое место в списке лучших бомбардиров Евролиги, а теперь взял такой же титул и в Единой лиге. В полуфинале с казанским УНИКСом (76:71) Швед установил рекорд для матчей плей-офф нашего турнира, набрав 36 очков (попутно это и повторение личного рекорда Алексея в рядах "Химок").

Во встрече за третье место питерский "Зенит" уверенно обыграл УНИКС - 93:79. "Наверное, эта победа - самая важная для нашего клуба за все четыре года его существования, - считает рулевой питерцев Василий Карасев. - В этом сезоне у нас было много травм, в конце регулярного чемпионата мы показывали невнятную игру, но в сражении за "бронзу" смогли собраться. Приятно, что все выходившие на площадку игроки буквально "дрались" и выкладывались до конца".

"Зенит" в третий раз подряд выиграл не только "бронзу" Единой лиги, но и медали такого же достоинства в чемпионате России. По договору Единой лиги и РФБ результаты интернационального турнира для внутрироссийской классификации учитываются без учета выступлений зарубежных клубов.

Помимо Родригеса и Шведа обладателями различных индивидуальных призов стали: MVP регулярного сезона - Нандо Де Коло (ЦСКА), "Лучший молодой игрок" - Айзейя Бриско ("Калев"), "Лучший перформанс" - серб Стеван Еловац из "Нижнего Новгорода" (за рекордные в истории Лиги 49 очков в матче против "Калева"), "Лучший по игре в защите" - Дмитрий Кулагин ("Локомотив-Кубань", Краснодар), "Лучший шестой игрок" - американец Джамар Смит из казанского УНИКСа, "Тренер года" - Димитрис Итудис (ЦСКА).

Формат плей-офф на будущий сезон будет обсуждаться на заседании Совета Единой лиги 20 июля в Москве. Клубам предстоит принять решение: сохранить ли "Финал четырех" или вернуться к привычным сериям до трех побед одного из соперников. До заседания Лига подведет все коммерческие и маркетинговые итоги "Финала четырех", чтобы клубы обладали полной картиной.