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12.06.2018 13:56
Рубрика: Власть

Безопасность на ЧМ-2018 обеспечат российские и иностранные полицейские

Помощь в обеспечении правопорядка и безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу российским полицейским окажут их зарубежные коллеги. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев открыл Центр международного полицейского сотрудничества, который в период спортивного форума будет функционировать на базе Всероссийского института повышения квалификации МВД России в подмосковном Домодедово. В церемонии открытия приняли участие руководители МВД и ФСБ России, представители посольств, Оргкомитета "Россия-2018", FIFA и депутаты Госдумы.
Текст: Михаил Фалалеев

В состав Центра вошли сотрудники подразделений центрального аппарата МВД России, полицейские из государств-участников чемпионата мира по футболу FIFA. И, что важно, сотрудники полиции Катара - организатора чемпионата мира по футболу в 2022 году. Им нужен практический опыт. Часть зарубежных полицейских будет постоянно дислоцироваться на базе Центра в качестве офицеров связи, другие в составе мобильных групп будут выполнять задачи по охране общественного порядка в городах, где пройдут матчи их национальных сборных.

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По словам Владимира Колокольцева, важнейшее условие успешного проведения турнира - это обеспечение высокого уровня безопасности спортсменов, болельщиков и гостей. И не случайно формирование временного органа управления по международному взаимодействию с представителями полиции зарубежных стран основано на общепринятой мировой практике. На Центр возлагается функция по взаимодействию с представителями полиции стран-участниц. С каждой из них подписаны соответствующие протоколы о двустороннем сотрудничестве.

От МВД РФ в работе центра будут участвовать специалисты по направлениям деятельности криминальной полиции, Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола, специалисты по вопросам миграции, охраны общественного порядка и общественной безопасности, обеспечения безопасности крупных международных мероприятий, взаимодействия со СМИ, сотрудники тыловой службы и переводчики.

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- Основной целью совместной деятельности является сведение к минимуму правонарушений болельщиков в регионах, где пройдут матчи. Особое внимание будет сосредоточено на интегрировании комплекса мер по безопасности всех клиентских групп чемпионата в единую систему. Рассчитываем на высокопрофессиональный и конструктивный диалог, - сказал министр.

Безусловно, немалый опыт обеспечения правопорядка в ходе международных мероприятий такого масштаба у России есть. В нашей стране проводились Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, Кубок Конфедераций FIFA, чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта.

- Мы дорожим достигнутым уровнем полицейского сотрудничества и осознаем его значимость. Наша общая задача - в любой ситуации реагировать быстро, грамотно, в рамках правового поля. Считаю, что эффективное партнерство, включая оптимально выстроенную систему взаимодействия офицеров связи и мобильных групп, позволит достичь желаемых результатов, - высказал уверенность Владимир Колокольцев.

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Символично, что открытие Центра состоялось в День России - один из главных государственных праздников. Министр выразил надежду, что у иностранных гостей будет время поближе познакомиться с историей нашей страны, ее культурой и традициями, почувствовать национальное гостеприимство и открытость.

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