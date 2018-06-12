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12.06.2018 13:22
Рубрика: В мире

Deutsche Welle по требованию Киева исправила статью о войне в Донбассе

Текст: Юрий Когалов

Немецкая общественная телерадиокомпания Deutsche Welle убрала из одной из своих статей слова о гражданской войне в Донбассе. В новой версии материала говорится уже о "конфликте на Украине". Об этом сообщило само СМИ на своей странице в Twitter.

Текст был изменен после того, как киевские власти призвали Deutsche Welle внести соответствующие правки. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца назвала действия редакции "маленькой, но важной победой".

Фото: depositphotos.com
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Напомним, 11 июня в англоязычной версии Deutsche Welle была опубликована статья, посвященная переговорам глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине. Речь шла о гуманитарной ситуации в регионе, политических реформах, вопросах безопасности, освобождении заключенных, возможности проведения миротворческой миссии ООН.

По итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "встреча была очень полезной", однако "мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса".  

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