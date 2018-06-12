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12.06.2018 00:24
Рубрика: Власть

Лавров: На встрече "нормандской четверки" всех проблем решить не удалось

В Берлине встретились главы МИД стран "нормандской четверки". Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, встреча была очень полезной, но проблемы остаются.

"Безусловно, мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса. Но я считаю, что встреча была очень полезной", - цитирует Лаврова ТАСС.

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Министр отметил, что обсуждались политические реформы, гуманитарные вопросы, а также освобождение заключенных обеими сторонами конфликта. Кроме того, политики разговаривали о присутствии миротворцев ООН и разведение сил в Донбассе.

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