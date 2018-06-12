Страховая компания "Респект" сформировала резервы в размере 693 млн рублей на случай выплат дольщикам в рамках ответственности компании по страхователям, находящимся в конкурсном производстве. Как отмечают в компании, риска неисполнения ею своих обязательств не существует.

Это подтверждают и недавние выплаты, которые СК "Респект" произвела дольщикам обанкротившегося волгоградского застройщика "АхтубаСитиПарк". Как подчеркивают в СК "Респект", на случаи страхового события, установленные ФЗ-214, компания формирует резервы в объеме ответственности по всему объекту строительства вне зависимости от наличия поданных заявлений на страховую выплату. Кроме того, СК "Респект" выполняет требования ФЗ-214 в части формирования резерва незаработанной премии в течение двух лет после окончания срока действия договора для обеспечения права выгодоприобретателя на получение страхового возмещения по страховому случаю, наступившему в течение двух лет по истечении предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи ему жилого помещения.

Сегодня по подобной процедуре страхования работают еще Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков и страховое акционерное общество "ВСК". Другие участники рынка не формируют резервы таких объемов и на такой срок.

В компании также отмечают успешность программы долгосрочного инвестирования, которая используется для хеджирования рисков обесценивания активов. "Страховая компания несет большую ответственность перед людьми, - говорит генеральный директор СК "Респект" Александр Артамонов, - и не может идти на неоправданный риск. Поэтому инвестиционная политика СК "Респект" тщательно продумана и выверена".

Как подчеркивают в СК "Респект", вполне себя оправдала стратегия инвестирования с помощью производных финансовых инструментов, а именно фьючерсных контрактов на курс рубль-доллар. Александр Артамонов поясняет: "Поскольку период получения страховой премии значительно отличается от времени осуществления возможных страховых выплат, то за это время курс рубля может значительно измениться. И так получилось, что в 2017 году падение курса рубля привело к убытку по данным инструментам (что совершенно справедливо отмечено в отчете аудитора), но с укреплением рубля в нынешнем году компания уже в первом полугодии получила прибыль более миллиарда рублей".

Перед заключением каждого договора страхуемые строительные проекты и застройщики скрупулезно проверяются

По сведениям некоторых СМИ, аудиторы выразили озабоченность размерами возможных выплат СК "Респект" по обязательствам застройщиков-банкротов.

Но, как прокомментировала Юлия Богунова, представитель компании "ИНТЭК-Аудит" - независимого аудитора СК "Респект", "обязанностью аудитора является показать компании те моменты, которые требуют особенного внимания. В то же время, в результате аудита мы пришли к выводу, что СК "Респект" соблюдает все установленные нормативы, гарантирующие ей стабильность и финансовую устойчивость".

"Это подтверждает и прошедшая недавно в СК "Респект" проверка Банка России, которая не выявила в компании нарушений, касающихся ее платежеспособности и финансовой устойчивости", - говорит генеральный директор компании Александр Артамонов. - Регулятор обладает всей полнотой информации о резервах и рисках компании, и не высказал по этому поводу каких-либо замечаний и дополнительных требований".

По словам А. Артамонова, гарантией надежности компании является ее выверенное отношение к страхуемым строительным проектам и застройщикам, которые перед заключением каждого договора скрупулезно проверяются по уникальной системе оценки их финансово-экономического состояния. А. Артамонов особо отметил, что подобный подход позволил избежать принятия на страхование "печально" известных застройщиков: "Мы отказались в свое время страховать Царицыно и "Урбан Груп". В случае с Царицыно "токсичность" застройщика была очевидна еще несколько лет назад, когда компания практически прекратила и строительно-монтажные работы, и нормальную финансово-хозяйственную деятельность. "Урбан Груп" потребовал к себе привилегированного отношения и хотел страховаться по тарифам в разы ниже экономически обоснованных, при этом еще в 2016 году наши специалисты усомнились в финансовой состоятельности этого застройщика, и мы прекратили переговоры. Поэтому сейчас у нас нет ответственности по рискам этих застройщиков".