Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали двустороннее соглашение

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подписали двустороннее соглашение, в котором закреплены результаты состоявшегося сегодня саммита.

Пока содержание документа не известно. В ходе церемонии подписания Трамп завил, что документ является "очень многосторонним", содержит "результаты, которые удовлетворяют обе стороны", "они лучше, чем ожидались". Президент США пообещал, что сегодня, немного позже, в ходе пресс-конференции он расскажет о содержании договоренностей.

Ким Чен Ын в схожем стиле охарактеризовал договоренности, сказав, что прошла "историческая встреча", а в договоренностях содержится "начало нового этапа".

Напомним, что 12 июня в Сингапуре в гостинице Capella прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР - президента Дональда Трампа и председателя Госсовета Ким Чен Ына. В ходе саммита стороны обсудили широкий круг вопросов, включая ядерное разоружение Северной Кореи, гарантии безопасности США Пхеньяну, вопрос об отмене санкций против КНДР, экономическая помощь Северной Корее, а также возможная нормализация американо-корейских отношений вплоть до установления дипотношений, обмене посольствами и заключения мирного договора. Ожидается, что саммит продлится один день, но возможно, что Ким и Трамп решат сделать практику личных встреч регулярной. Оба лидера прибыли в Сингапур 10 июня.