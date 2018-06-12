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12.06.2018 14:47
Рубрика: Спорт

Дзюба призвал журналистов поддержать сборную

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба раскритиковал журналистов, которые создают негативный фон вокруг нашей национальной команды в преддверии домашнего чемпионата мира. Он призвал представителей прессы проявить уважение и поддержать игроков.
Текст: Данила Жиляев

"Я смотрю, что происходит, и вижу негативный фон. Вы вещает в народ, и я прошу поддержать нас. Турнир еще не начался, а вы уже ведёте себя агрессивно, - сказал Дзюба в беседе с журналистами. - Давайте делать выводы, когда чемпионат мира закончится. А сейчас я прошу объединиться всю нашу страну, ведь это праздник. За нас будут болеть миллионы людей, и мы пашем не для того, чтобы сразу вылететь из турнира".

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Дзюба подчеркнул, что сборная будет решать свои задачи постепенно. Но для этого команде необходима полная поддержка.

"Наша задача на данный момент - выйти из группы, и для этого нам нужна поддержка всех. Сейчас вокруг очень много негатива, но нужно сплотиться вокруг команды. Прошу, проявите к нам немного уважения, а мы будем уважительно относиться к вам, - сказал Артем журналистам. - Мы единое целое и должны быть вместе. Если мы будем порознь, никому пользы не будет".

На групповом этапе чемпионата мира сборная России встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Турнир пройдёт с 14 июня по 15 июля.

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