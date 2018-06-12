Дзюба призвал журналистов поддержать сборную
"Я смотрю, что происходит, и вижу негативный фон. Вы вещает в народ, и я прошу поддержать нас. Турнир еще не начался, а вы уже ведёте себя агрессивно, - сказал Дзюба в беседе с журналистами. - Давайте делать выводы, когда чемпионат мира закончится. А сейчас я прошу объединиться всю нашу страну, ведь это праздник. За нас будут болеть миллионы людей, и мы пашем не для того, чтобы сразу вылететь из турнира".
Дзюба подчеркнул, что сборная будет решать свои задачи постепенно. Но для этого команде необходима полная поддержка.
"Наша задача на данный момент - выйти из группы, и для этого нам нужна поддержка всех. Сейчас вокруг очень много негатива, но нужно сплотиться вокруг команды. Прошу, проявите к нам немного уважения, а мы будем уважительно относиться к вам, - сказал Артем журналистам. - Мы единое целое и должны быть вместе. Если мы будем порознь, никому пользы не будет".
На групповом этапе чемпионата мира сборная России встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Турнир пройдёт с 14 июня по 15 июля.
Аида Гарифуллина, Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018
14 июня в Москве матчем между сборными России и Саудовской Аравии стартует ЧМ-2018. На церемонии открытия турнира выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина, британский поп-исполнитель Робби Уильямс и бразильский футболист Роналдо
Роналду и Месси прилетели в Россию
В Россию продолжают прибывать участники чемпионата мира по футболу. Португальцев с Криштиану Роналду встретили в аэропорту с караваем. А аргентинцы привезли продукты с собой - сразу 3 тонны
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Известный комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира на Первом канале. "Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", - заявил Уткин