Эксперт: Ким Чен Ын показал, что за ним стоит Китай

Мировые СМИ и эксперты продолжают обсуждать стартовавший сегодня в Сингапуре американо-северокорейский саммит. Интересной деталью стал тот факт, что сам Ким Чен Ын для прилета из Пхеньяна не использовал свой личный борт ИЛ-62, а полетел на выделенном Китаем специальном лайнере Boeing 747-4J6 авиакомпании Air China, который используется для перевозки высшего руководства Китая.

При этом официальные СМИ КНДР, сообщив о визите Кима в Сингапур, опубликовали фотографии, где хорошо видно, что северокорейский лидер выходит из лайнера с китайским флагом. По мнению экспертов, таким образом Пхеньян подчеркивает, что отношения с Пекином теперь крепки как никогда, а Китай находится на стороне Северной Кореи.

"Вообще довольно необычно, что пресса КНДР показала внутренней аудитории, что Ким использовал китайский самолет. Северокорейцы объяснили, что они использовали самолет как чартер, то есть как такси, взяли в аренду, - прокомментировал ситуацию "Российской газете" известный кореевед, профессор Георгий Толорая. - Но, с другой стороны, у северокорейцев ничего случайно не бывает. Они могли сделать снимки так, чтобы китайский флаг вообще бы не был виден, но поступили иначе. Скорее всего они хотели показать своей же аудитории, что Китай поддерживает КНДР, что "Китай с нами. Впрочем, может быть, что китайцы попросили корейцев о том, чтобы было видно использование именно самолета КНР".

Эксперт также отметил, это было послание и внешним наблюдателям. "В принципе это и так хорошо известно, что Китай и Северная Корея накануне саммита в Сингапуре стали активно налаживать отношения. Но прилет на китайском самолете, который используется для полетов высших чиновников КНР, лишний раз дал понять в том числе и США, что за спиной Пхеньяна стоит и Пекин", - добавил кореевед.

Отметим, что вопреки скептическим комментариям некоторых специалистов, борт ИЛ-62 спокойно добрался из Пхеньяна до Сингапура вслед за Boeing 747-4J6. Также в Сингапур прилетел и транспортный самолет КНДР ИЛ-76, который, скорее всего, привез личный бронированный лимузин Кима Mercedes-Benz S600.