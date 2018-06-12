Эксперт: США отступили от своих позиций на саммите в Сингапуре

Итоги исторической встречи лидеров США и КНДР вызвали большой интерес во всем мире. Известный российский кореевед Георгий Толорая прокомментировал "Российской газете" итоги саммита в Сингапуре.

Каково ваше общее впечатление от итогов саммита?

Георгий Толорая: Состоялось замечательное шоу на высшем уровне, причем во всех смыслах этого слова. Оба главных актера - как Трамп, так и Ким - сыграли свои роли с блеском. Если же говорить именно про содержание договоренностей, то конкретики очень мало. В общем и целом США в значительной степени отступили от своей позиции по ядерному вопросу КНДР.

В чем это заключается?

Георгий Толорая: Северная Корея смогла "протащить" и включить в текст совместного заявления свою формулу отказа от ядерного оружия, когда не ставятся конкретные сроки, нет реальных обязательств Пхеньяна. Вашингтон не стал включать в соглашение формулу о полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации.

Кроме того, США согласились дать гарантии безопасности Северной Корее. Ранее Вашингтон всячески избегал этого слова - "гарантии" - используя более мягкие обороты, а теперь приняли северокорейскую формулировку. Так что, насколько можно судить, больше выиграли северяне.

Трамп, тем не менее, достаточно уверенно говорил про новую эпоху в отношениях, о большом успехе…

Георгий Толорая: Если судить по тому, что было обнародовано, то выглядит иначе. Принятые сейчас формулировки даже более размытые и менее конкретные чем те, которые США уже подписывали с КНДР ранее - в 1994, 2000 и даже 2005 годах. Может быть, сегодня были какие-то договоренности, о которых не стали говорить нам, но это лишь спекуляции. Если брать соглашение, которое нам показали, то оно не представляет собой что-то прорывное или реально новое.

То есть саммит прошел впустую, ничего не достигнуто?

Георгий Толорая: Нет, я бы так не сказал. В целом, результат есть, и он очень неплохой для всех. США и КНДР решили отойти от грани войны и начали вести диалог, а это очень хорошо. Как говорится: "Когда говорят дипломаты, то молчат пушки". Именно это сейчас и происходит и будет, насколько можно судить, в обозримом будущем. Так что в регионе стало спокойнее, что отрадно. В этом и есть главный положительный результат.

Какова может быть роль России в процессе стабилизации ситуации в регионе?

Георгий Толорая: Тут следует признать, что сейчас мы остались в стороне. Мы не играем главной роли. Трамп упомянул все страны шестисторонки, включая даже Японию, но не Россию. Китай тоже в последний момент успел активизироваться и продемонстрировать свой флаг, в том числе и в буквальном смысле слова, когда предоставил Ким Чен Ыну для перелета в Сингапур свой самолет. А нас как бы нет. Это требует активизации политики России на корейском направлении.

Что конкретно можно сделать?

Георгий Толорая: Мне кажется, что надо действовать на обоих направлениях Кореи - как северном, так и южном. С КНДР необходимо активно использовать запланированный с Ким Чен Ыном наш саммит, чтобы придать двусторонним отношениям новый импульс, развивать контакты.

Одновременно необходимо активнее работать с южанами. В первую очередь, это следует делать по части реализации совместных трехсторонних экономических проектов с участием России, Юга и Севера Кореи. Так мы сможем увеличить свое влияние и получить экономическую выгоду.

Насколько это реально?

Георгий Толорая: Это, может, и не так просто, но реально. Не стоит ожидать, что все будут рады активизации России. Те же США будут точно пытаться противодействовать этому, вставлять нам палки в колеса, стараясь забрать себе все дивиденды, а также "задвинуть" Россию в угол. Но нам нельзя сидеть сложа руки, необходимо активнее работать, а возможности и шансы для этого есть.