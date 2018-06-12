Фестиваль "Зеркало" первым покажет фильм из Каннского конкурса "Пылающий"

Сегодня открывается XII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало", который продлится до 17 июня. В этом году киносмотр проходит в режиме "перезагрузки": у фестиваля - новый фирменный стиль, сайт, команда и концепция. Поэтому неудивительно, что и лозунг фестиваля этого года - "Территория эксперимента".

Впервые открытие фестиваля пройдет в необычном формате: оно состоится на главной площади города Юрьевец, родине Андрея Тарковского. Для гостей фестиваля организаторы устраивают бесплатный концерт легенды русского рока Вячеслава Бутусова. В этом году музыкант празднует юбилей - 35 лет назад он выпустил свой первый музыкальный альбом "Переезд". В этом же, 1983 году, Андрей Тарковский снял "Ностальгию". На площадках фестиваля будут отмечаться оба события. В Юрьевце также пройдет отдельная программа специальных фестивальных мероприятий, а с 15 по 17 июня здесь состоится weekend кино и еды - урбанистический эксперимент, в рамках которого маленький город превратится в фестивальный центр.

Закрытие фестиваля состоится 17 июня в городе Плесе. Рената Литвинова, специальный гость фестиваля, вручит приз за вклад в кинематограф режиссеру и художнику Рустаму Хамдамову. Также специальный приз будет вручен итальянцу Джузеппе Ланчи - оператору фильма "Ностальгия".

Что касается конкурса - в этом году на фестивале покажут картины из Боснии, Германии, Грузии, Катара, Израиля, Ирана, Китая, России, Турции, Франции и Швеции. Программный директор фестиваля Андрей Плахов говорит, что: "Главный принцип конкурсной программы - показать многообразие форм современного авторского кино... И очень во многих случаях мы наблюдаем связь между поисками сегодняшних кинематографистов с традицией Андрея Тарковского".

В состав фестивального жюри основной конкурсной программы вошли: Марина Разбежкина, режиссер документального и игрового кино, сценарист и педагог; Алин Ташиян - ведущий турецкий кинокритик, экс-президент ФИПРЕССИ; Геза Морчани - исполнитель главной роли в фильме "О теле и душе". За эту картину венгерский режиссер Эньеди Ильдико получила "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля в 2017 году; Арво Ихо - эстонский режиссер, фотограф, оператор, работал вместе с Андреем Тарковским над фильмом "Сталкер"; Милан Марич - восходящая звезда сербского театра и кино, исполнитель главной роли в фильме Алексея Германа-младшего "Довлатов". Традиционно на "Зеркале" будет работать жюри молодых критиков "Голос", которое вручает свой приз одному фильму конкурсной программы.

Заслуживают внимания и внеконкурсные программы "Зеркала". Это постоянная фестивальная программа "Тарковский контекст" - она в этом году посвящена смысловым связям творчества Андрея Тарковского и мирового кинематографа. На фестивале покажут три картины Ларса Фон Триера: "Европа", "Рассекая волны", "Танцующая в темноте". Каждый фильм представит Жан-Марк Барр - известный французский актер и режиссер, сыгравший ключевые роли в фильмах Ларса фон Триера. Отдельной частью программы станет российская премьера фильма Ли-Чхан Дона "Пылающий" - картины, которая приедет на фестиваль прямо из Каннского конкурса.

Фильмом открытия российской программы "Свои" станет картина Александра Шейна "ВМаяковский", главные роли в которой сыграли Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Евгений Миронов, Людмила Максакова. Фильм представят фестивальной публике легенда советского кино Людмила Максакова и режиссер Александр Шейн. В рамках фестиваля также пройдет "Лаборатория Александра Шейна", в программу которой вошли показ полиэкранного фильма Александра Шейна-старшего "Наш марш" (1970, совместно с А. Светловым), а также картин Александра Шейна-младшего "Тимур Новиков. Ноль объект" (2014) и "Лаканично" (2016). Также в программу российского кино "Свои" вошли фильмы "Довлатов" Алексея Германа-младшего, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Пусть будет Лиза" Игоря Каграманова и "Нашла коса на камень" - фильм уроженки Ивановской области Анны Крайс, получивший приз на фестивале "Движение".

А вот еще несколько вещей, которые появятся на фестивале только с этого года.

Впервые на "Зеркале" появилась программа "Костюм в кино". Ее в этом году на фестиваль привозит художник по костюмам Надежда Васильева. В ней - рассказ Сергея Февралева о том, как он готовился к съемкам "Анны Карениной", изучал костюмы и атмосферу России XIX века, показ "фильма о фильме" и "фильма о костюме" со съемок "Скифа", беседы с художниками кино Екатериной Шапкайц, Сергеем Февралевым, Ольгой Михайловой, Дмитрием Андреевым и Владимиром Никифоровым".

Впервые на фестивале будет представлена программа документальной анимации. Ее откроет показ фильма Лео Габриадзе "Знаешь, мама, где я был".

Впервые на "Зеркале" начнет работать выездная программа "Кино на колесах": кинокритик Алексей Артамонов и режиссер Лиза Козлова покажут в городах Ивановской области картину-победительницу документального конкурса "Зеркала" прошлого года "В центре циклона" и фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" и обсудят их вместе со зрителями.

Впервые на фестивале организуют кампус "Юность". Двадцать начинающих режиссеров Поволжья под руководством режиссера Ольги Привольновой будут во время фестиваля снимать и монтировать свои фильмы, ходить на лекции и смотреть кино. В рамках летнего кампуса пройдет лекторий "Картина мира. О современной архитектуре, искусстве, поэзии, кинематографе и философии расскажут исследователь архитектуры Анна Броновицкая, историк искусства Борис Клюшников, поэт Елена Костылева, кинокритик Антон Долин и философ Михаил Ямпольский.

Впервые изменилась география фестиваля - в этот раз она охватывает не только Иваново, но и города Ивановской области - Юрьевец, Кинешму, Вичугу, Родники и Фурманов. Главной площадкой фестиваля в Иваново стал кинотеатр "Лодзь": здесь пройдут основные показы, мастер-классы, презентации и встречи с кинематографистами. Все показы фильмов основного конкурса будут бесплатными. Билеты ежедневно можно будет получить на специальной информационной стойке у входа кинотеатра "Лодзь" - на текущий и следующий день фестиваля.

Между тем

С 12 по 24 июня в московском кинотеатре "Каро Октябрь" пройдет специальная программа показов XII Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского Zerkalo Fest Special. В день открытия "Зеркала", 12 июня, почетный гость фестиваля, легендарный итальянский оператор Джузеппе Ланчи, представит фильм "Ностальгия" Андрея Тарковского. 14 июня любимый актер Ларса фон Триера покажет "Европу" датского режиссера. 22, 23 и 24 июня пройдет weekend "Зеркала" в Москве: в эти три вечера будут показаны три конкурсных фильма этого года: грузинская притча, турецкая антиутопия и сербское фэнтези.