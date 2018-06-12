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12.06.2018 20:00
Рубрика: Экономика

Долевое решение

Покупателей обезопасят с помощью эскроу-счетов
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)
С начала года выросло количество проблемных объектов долевого строительства. Об этом заявил глава минстроя Владимир Якушев на парламентских слушаниях в Госдуме. По его словам, если на 1 января проблемными являлись 836 объектов долевого строительства - 1101 дом, то к 1 апреля насчитывалось уже 842 долгостроя - 1261 дом.

Власти надеются решить проблему обманутых дольщиков, перейдя на новую модель финансирования жилищного строительства и переложив все риски на профессиональных участников рынка. Сделать долевое строительство более прозрачным должна новая редакция 214-ФЗ, которая частично начнет действовать уже 1 июля 2018 года. В частности, это принцип "одно разрешение на строительство - один расчетный счет", а также полноценное банковское сопровождение. С 1 июля 2019 года в обязательном порядке заработают специализированные банковские эскроу-счета, гарантирующие сохранность средств покупателей.

Фото: Depositphotos.com
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"Важно не допустить неверного толкования закона, говоря, что 1 июля 2019 года долевое строительство будет закрыто. Это не так, - подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. - Вводится цивилизованный новый механизм, согласно которому на счет в банке будут зачисляться деньги граждан, для того чтобы они купили будущее жилье. И эти средства одновременно служат залогом и инструментом по понижению процентной ставки при открытии кредитной линии для застройщика. Но они неприкосновенны до того момента, пока застройщик не сдаст объект и не выдаст ключи участникам долевого строительства. Только после этого со счета средства граждан пойдут на погашение кредитной линии и станут прибылью застройщика".

При этом глава минстроя выступает против финансирования достройки проблемных объектов за счет новых продаж квартир в недостроенных домах. "Сегодня нет единого сценария. Но пытаться выстраивать пирамиду дальше и за счет договоров долевого участия в будущем финансировать те дома, которые остановлены, - это все равно приведет к пирамиде, которая рухнет", - считает он. Якушев полагает, что работа по завершению долгостроев должна идти в ручном режиме при содействии региональных и федеральных властей.

Отказ от долевого строительствав нынешнем виде серьезно изменит расклад силна рынке жилья

При этом экономически стимулировать застройщиков переходить на эскроу-счета можно с помощью увеличения тарифов в компенсационный фонд дольщиков, сказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. "Самым очевидным экономическим стимулом для этого является повышение тарифов в компенсационный фонд. Мы предлагаем увеличить тарифы до 3 процентов с 1 октября этого года и до 6 процентов - с 1 января", - заявил он. Сейчас закон обязывает застройщиков делать взносы в компенсационный фонд дольщиков в размере 1,2 процента от цены каждого договора участия в долевом строительстве.

Эксперты полагают, что нововведения изменят расклад сил на рынке недвижимости. "Многие девелоперские компании начнут объединяться, укрупняться или вовсе уходить с рынка, чтобы адаптироваться к таким условиям", - уверен Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group. Вместе с тем есть очевидная польза: девелоперы станут конкурировать друг с другом, предлагая покупателю уже готовый продукт. Новостройку можно будет посетить и оценить реальное качество строительства и отделки.

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