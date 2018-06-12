Instagram обрушился во всем мире, включая Россию

Популярный сервис Instagram прекратил работу по неизвестным причинам. Сбой затронул пользователей во многих странах мира, включая Россию.

Как свидетельствуют данные ресурса Downdetector, перебои начались еще днем во вторник, 12 июня, однако масштабное отключение сервиса произошло около 20 часов по московскому времени.

Пользователи жалуются на невозможность опубликовать новый пост, а также просмотреть ленту друзей. Проблемы возникают при работе через мобильное приложение Instagram и веб-интерфейс. При попытке зайти на сайт instagram.com главная страница выводит сообщение об ошибке.

Представители Instagram пока не выпустили официального объяснения произошедшему. Напомним, что сервис принадлежит крупнейшей в мире социальной сети Facebook.