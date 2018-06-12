Как прошла историческая встреча лидеров США и КНДР

На состоявшемся 12 июня в Сингапуре американо-северокорейском саммите Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, содержащий ряд положений по развитию отношений США и КНДР. Эксперты отмечают, что договоренности весьма неопределенны и особого прорыва не случилось. В то же время очевидно, что Ким Чен Ын выиграл "битву за сердца", представ перед мировыми СМИ одновременно и как умный переговорщик, и как общительный человек. Трамп, судя по его высказываниям, также остался в восторге от северокорейского вождя.

Накануне исторической встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына хватало самых полярных оценок - от ожидания начала "перестройки и гласности" в стране Чучхе до жесткого конфликта двух лидеров и возможной войны между США и КНДР в ближайшем будущем. В целом, можно вздохнуть спокойно и признать, что, хотя многое еще не до конца ясно, Вашингтон и Пхеньян начали нормальный диалог и, похоже, остались довольны друг другом.

Саммит, за которым без преувеличения следил весь мир, стартовал, как и было запланировано. Утром 12 июня в Сингапуре кортежи Дональда Трампа и Ким Чен Ына по отдельности доехали до отеля Capella на острове Сентоза, и в районе 9 часов утра оба лидера одновременно вышли навстречу друг другу. И Ким, и Трамп выглядели несколько напряженными, хотя и улыбались. Они попозировали перед журналистами, пожимая друг другу руки - при этом Трамп не стал пытаться брать Кима на "слабо" железным рукопожатием, как это было с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Затем Ким и Трамп сказали по паре дежурных фраз перед репортерами, обозначив, по сути, самые важные для себя моменты. Если Трамп два раза выразил надежду на успешный итог переговоров, то Ким трижды отметил, что договориться об этой встрече было нелегко, но в итоге удалось "преодолеть все трудности и организовать саммит".

Далее Ким и Трамп в течение почти сорока минут общались тет-а-тет в присутствии переводчиков. Что было сказано в это время, остается пока тайной, но, судя по результатам, все прошло хорошо. Ким и Трамп вернулись более расслабленными, гораздо веселее улыбались и продолжили общение уже в расширенном составе, где к ним присоединились члены делегаций. При этом, как отметил известный российский кореевед Георгий Толорая, среди помощников Ким Чен Ына на саммите не оказалось никого, кто реально отвечает за ядерную программу КНДР. Это позволило предположить, что больших прорывов на этом направлении не будет, что и подтвердилось в дальнейшем.

Расширенные консультации продлились час и сорок минут, после чего корейцы и американцы вместе пообедали, а затем Ким и Трамп отправились гулять вокруг гостиницы, не взяв с собой даже переводчиков. Трамп при этом успел сказать журналистам, что переговоры прошли "гораздо лучше, чем ожидали многие", что достигнут "большой успех" и вообще консультации были "фантастическими".

Судя по слухам, во время послеобеденного променада, когда рабочая часть закончилась и можно было расслабиться, Ким блеснул знанием английского языка, впечатлив Трампа. Трудно сказать, что именно так повлияло на американского президента, но он явно стал испытывать к Киму личную симпатию и даже показал ему свой бронированный лимузин, который вождь Страны чучхе в любопытством изучил.

Стоит отметить, что все это время так и не было понятно, о чем именно эпохальном и историческом договорились Ким и Трамп, хотя американский лидер не скупился на громкие слова, а кореец отмалчивался, но пребывал в хорошем настроении и загадочно улыбался. Трамп успел бросить репортерам, что они "идут подписывать важный совместный документ".

Нагулявшись вдоволь, лидеры вернулись в гостиницу и в присутствии СМИ подписали некий совместный документ. Трамп вновь заявил об очень большом успехе, начале новой эры на Корейском полуострове. Ким согласился с ним, сказав, что "состоялась историческая встреча", а регион ожидает "новый этап". Трамп при этом либо "прокололся" в попытке сделать театральный жест, либо намеренно продемонстрировал камерам текст подписанного документа. Хотя и издалека, но журналистам удалось все сфотографировать и затем прочитать. Президент США, в свою очередь, пообещал "все рассказать подробно позже", в ходе пресс-конференции.

Ким и Трамп вновь обменялись весьма дружескими рукопожатиями и ушли вместе. Вскоре стало известно, что кортеж с Кимом уехал с острова Сентоза и вернулся в гостиницу, где ночевал лидер КНДР, а из Пекина за Кимом уже вылетел специально выделенный для него самолет.

Пока Трамп готовился к пресс-конференции, текст договоренностей уже попал в СМИ. Оказалось, что Ким и Трамп подписали "Совместное заявление по итогам саммита в Сингапуре", где были зафиксированы четыре главных пункта, включая готовность строить новые двусторонние отношения во имя мира и процветания, объединить усилия в целях создания постоянного и стабильного мира на Корейском полуострове, как можно скорее передать США останки американских солдат, погибших в ходе Корейской войны 1950-53 годов. Что касается главной темы переговоров, которая была заявлена как полный отказ Пхеньяна от ядерного оружия, то Северная Корея лишь подтвердила свое обещание, зафиксированое по итогам межкорейского саммита в Пханмунчжоме 27 апреля 2018 года, - работать в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова. В преамбуле заявления США также пообещали Пхеньяну предоставить гарантии безопасности за отказ от ядерной программы.

Стоит также отметить: Трамп на протяжении всего саммита подчеркивал, что Ким произвел на него очень хорошее впечатление и они очень довольны друг другом. Президент США отметил, что Ким оказался "очень умным и великим переговорщиком", что они "провели много время друг с другом и смогли хорошо познакомиться", что Ким "очень смелый и талантливый лидер" и т.д. Это произошло и в ходе пресс-конференции, когда журналисты открыто указали ему на чрезмерные похвалы. Но Трамп повторил, что Ким "действительно очень талантливый и очень особенный".

Если оценивать итоги саммита без эмоций, то обещанного прорыва - "сделки века", массовой "сдачи" Ким Чен Ыном своих ракетных и ядерных арсеналов - не произошло. Пхеньян, по сути, не сказал и не пообещал ничего нового, впрочем, так же, как и США. В тексте заявления вообще нет ничего про так называемую формулу CVID - "полный, проверяемый и необратимый отказ от ядерного оружия" КНДР. То есть все воинственные предварительные заявления Трампа и его помощников в стиле, что "мы согласны лишь на полный и очень быстрый отказ КНДР от ядерного оружия", оказались пустыми словами. Никаких разговоров про вывоз ядерных бомб и баллистических ракет КНДР, про открытость Северной Кореи вообще не было.

С другой стороны, можно сказать, что КНДР еще до саммита сделала достаточно большие уступки, заявив о прекращении ракетных и ядерных испытаний, взорвав ядерный полигон и не став возражать против учений США и Южной Кореи. Судя по всему, Дональд Трамп согласился решать проблему КНДР постепенно, чего и добивался Пхеньян.

В любом случае, саммит стал весомой пиар-победой Ким Чен Ына. Он показал как всему миру, так и своей нации, что КНДР на равных ведет переговоры с самой мощной в экономическом и военном плане державой, что он, как лидер этой страны, не уступает давлению и умеет успешно отстаивать свои интересы.

Кроме того, в ходе консультаций и пребывания в Сингапуре Ким сумел завоевать симпатии многих людей. Накануне саммита, вечером 11 июня, он прогулялся по вечернему Сингапуру, сделал "селфи" с местными министрами, и при этом публика устраивала ему восторженный прием. Корреспондент ВВС признала в своем репортаже : "Если раньше о нем судили лишь как о человеке, который убил своего дядю, который расстреливает своих подчиненных, держит десятки тысяч заключенных в политических тюрьмах, то теперь он выглядит совсем иначе. Все увидели, что он улыбается, что ведет себя как нормальный человек, что шутит. Местные жители его встречали как какую-то популярную кинозвезду. Никто не говорит о давлении, изоляции КНДР. В общем, Ким стал в глазах мира "нормальным" человеком и при этом умелым политиком".