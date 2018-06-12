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12.06.2018 03:47
Рубрика: В мире

Катар завел дело против ОАЭ в суде ООН за дискриминацию

Катар подал в Международный суд ООН бумаги, которые касаются дискриминационных действий ОАЭ в отношении подданных королевства с пятого июня 2017 года.

СМИ: Саудовская Аравия намерена превратить Катар в остров

МИД Катара Люулюу аль-Хатыр отметил, что Эмираты "разлучили смешанные семьи, выгнали подданных Катара со своей территории" после бойкота в отношении страны, передает РИА Новости. Ранее Катар неоднократно обвинял власти Саудовской Аравии, что они препятствуют паломничеству в Мекку катарскими подданными, однако Эр-Рияд эти обвинения отвергает.

В июне прошлого года ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

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