Ким Чен Ын и Дональд Трамп пожали друг другу руки

В Сингапуре стартовала основная программа мероприятий американо-северокорейского саммита. Началась она с личной встречи президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. В гостинице Capella, которая является местом саммита, Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки, перебросились парой слов, сдержанно улыбнулись друг другу, постояли, позируя для фотографов, и проследовали к месту личной встречи.

В настоящий момент проходят переговоры Трампа и Кима тет-а-тет, где участвуют лишь сами лидеры, а также переводчики. Позже встреча продолжится в расширенном формате с участием членов делегаций.

Ожидается, то в ходе саммита стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ядерное разоружение Северной Кореи, гарантии безопасности США Пхеньяну, вопрос об отмене санкций против КНДР, экономическая помощь Северной Корее, а также возможная нормализация американо-корейский отношений вплоть до установления дипотношений, обмене посольствами и заключения мирного договора. Ожидается, что саммит продлится один день, но возможно, что в Ким и Трамп решат сделать практику личных встреч регулярной. Оба лидера прибыли в Сингапур десятого июня.