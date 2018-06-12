Китайский "самолет Ким Чен Ына" вылетел из Пекина в Сингапур

Спецсамолет Boeing 747-4J6 китайской авиакомпании Air China, на котором 10 июня из Пхеньян в Сингапур прибыл Ким Чен Ын, вылетел из аэропорта Пекина и направился в сторону Сингапура. Об этом сообщили южнокорейские СМИ. Это означает, что северокорейская сторона готовится к вылету из Сингапура. В ближайшее время ожидается подписание соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном.

Напомним, что всего из КНДР в Сингапур в связи с саммитом прибыли четыре самолета. Девятого июня сначала прилетела часть делегации КНДР на китайском лайнере. Десятого июня первым вылетел борт китайский Boeing 747-4J6, который используется для перевозки высшего руководства Китая. Как выяснилось потом, Северная Корея взяла в аренду самолет, чтобы доставить Ким Чен Ына в Сингапур. Похоже, что Ким предпочел не рисковать и не сел в свой личный борт ИЛ-62. Тем не менее вслед за Boeing прилетел и ИЛ-62 и грузовой ИЛ-76.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре в гостинице Capella состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР - президента Дональда Трампа и председателя Госсовета Ким Чен Ына. Ожидается, то в ходе саммита стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ядерное разоружение Северной Кореи, гарантии безопасности США Пхеньяну, вопрос об отмене санкций против КНДР, экономическая помощь Северной Корее, а также возможная нормализация американо-корейских отношений вплоть до установления дипотношений, обмене посольствами и заключения мирного договора.

Ожидается, что саммит продлится один день, но возможно, что Ким и Трамп решат сделать практику личных встреч регулярной. Оба лидера прибыли в Сингапур 10 июня.