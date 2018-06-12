Бороться с "тремя силами зла" и наращивать сотрудничество без протекционизма - таковы основные решения саммита лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел 9-10 июня в китайском Циндао. Организация стала евразийской "Большой восьмеркой", по объему своих экономик обогнав страны G7, сравнил участник саммита - президент РФ Владимир Путин.

Руководители стран - участниц ШОС и государств-наблюдателей неслучайно собрались в Циндао - почти половина внешнеторгового оборота этого крупного промышленного хаба приходится на страны ШОС. Именно в Циндао осуществляются и крупные проекты российско-китайского сотрудничества - в том числе в газовой сфере.

Участники саммита встретились в новом качестве - после включения в состав Индии и Пакистана ШОС стала объединять почти половину населения планеты и четверть ее территории. Два азиатских гиганта присоединились к Китаю, России, Казахстану, Киргизии, Таджикистану и Узбекистану. Теперь организация стала еще сильней, заявил китайский лидер Си Цзиньпин, обращаясь к коллегам по ШОС. "Мы несем все большую ответственность за обеспечение стабильности и безопасности, а также содействие развитию и процветанию в регионе", - заявил хозяин саммита.

Россия и Китай готовят проект о Евразийском экономическом партнерстве. Президент РФ пригласил вступить в этот "большой клуб" и другие страны ШОС. По его словам, как раз в ходе визита было решено составить технико-экономическое обоснование евразийского экономического сотрудничества с Китаем и другими странами.

В своем выступлении на саммите Владимир Путин призвал предпринимать и другие шаги, которые ведут к наращиванию координации усилий.

После включения в состав Индии и Пакистана ШОС стала евразийской "Большой восьмеркой", по объему своих экономик обогнав страны G7

Большая часть выступления российского лидера была посвящена безопасности в мире. В частности, Путин подчеркнул, что по линии ШОС следует и далее содействовать нормализации обстановки на Корейском полуострове. Также он говорил о дестабилизации как следствии выхода США из ядерной сделки с Ираном. Особого внимания ШОС требует ситуация в Афганистане в сфере борьбы с терроризмом. И важно противодействовать злу сообща, подчеркнул он, рассказав также об антитеррористической операции в Сирии. На саммите была принята программа противодействия "трем злам" - терроризму, сепаратизму и экстремизму, которая, по словам Владимира Путина, предусматривает проведение совместных учений и контртеррористических операций, налаживание более тесного обмена опытом и оперативной информацией.

И главный документ - Циндаоская декларация, подписанная на саммите. В документе 17 пунктов - от экологии до борьбы терроризмом. Особое внимание подписанты уделили политическому процессу в Сирии, иранской ядерной проблеме, минским договоренностям по Украине, а также ситуации на Корейском полуострове. Страны ШОС поддержали контакты между КНДР и США и призвали стороны продолжить взаимодействие для урегулирования ситуации.

Не менее важная часть декларации - экономическая. Среди целей - расширение объемов использования национальных валют в торговой и инвестиционной деятельности. Стороны договорились более активно работать над внедрением китайской инициативы "Один пояс, один путь" и ее сопряжением с другими стратегиями развития.

Для России работа в организации даже более актуальна, чем, к примеру, сотрудничество в рамках "Большой семерки", дал понять президент РФ журналистам по итогам саммита. Со ссылкой на данные МВФ Путин сообщил, что совокупная экономика стран ШОС "по объему, паритету покупательной способности стала больше, чем объем экономики стран "семерки". Это говорит об "огромных перспективах". Темпы экономического роста этого региона значительно выше, чем в мире. Рекордную скорость демонстрирует экономика Индии, хорошо идет и Китай, да и в России возобновился рост. "И будет увеличиваться, я в этом не сомневаюсь", - заявил Путин.