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12.06.2018 18:34
Рубрика: В мире

ЛНР: ВСУ подводят технику к линии соприкосновения

Текст: Юрий Когалов

Киев наращивает количество вооружения и техники у линии соприкосновения с Луганской народной республикой. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Украинское оккупационное командование продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии соприкосновения", - цитирует его РИА Новости.

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По данным Марочко, 11 июня украинские силовики в районе населенного пункта Северодонецк получили 122-миллиметровые артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому оружию. Большое количество бронетехники, в том числе танков, РСЗО, сосредоточено у населенных пунктов Гречишино и Врубовка. При этом технику скрывают от наблюдателей СММ ОБСЕ.

Марочко призвал представителей международной организации проверить эту информацию и добиться отвода вооружения на установленные дистанции.

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