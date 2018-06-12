ЛНР: ВСУ подводят технику к линии соприкосновения

Киев наращивает количество вооружения и техники у линии соприкосновения с Луганской народной республикой. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Украинское оккупационное командование продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии соприкосновения", - цитирует его РИА Новости.

По данным Марочко, 11 июня украинские силовики в районе населенного пункта Северодонецк получили 122-миллиметровые артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому оружию. Большое количество бронетехники, в том числе танков, РСЗО, сосредоточено у населенных пунктов Гречишино и Врубовка. При этом технику скрывают от наблюдателей СММ ОБСЕ.

Марочко призвал представителей международной организации проверить эту информацию и добиться отвода вооружения на установленные дистанции.