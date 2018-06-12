Лукашенко отметил готовность к проведению ВГС Союзного государства

Белорусская столица готова к проведению 19 июня Высшего государственного совета Союзного государства. Это отметил сегодня Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем СГ Григорием Рапотой, передает пресс-служба президента. Их встреча состоялась в канун предстоящего 13 июня в Москве заседания Совета Министров СГ и запланированного в Минске заседания ВГС.

Президент Беларуси сообщил, что эту тему лидеры Союзного государства "обсуждали вскользь в Китае на полях саммита ШОС" и констатировали, что "все готово к проведению" Союзного саммита. Он предложил госсекретарю СГ совместно еще раз просмотреть повестку дня: "Возможно, что в процессе ее обсуждения и согласования возникали какие-то проблемы. И, может быть, появились предложения по ее дополнению".

Как подтвердил Григорий Рапота, основные пункты предстоящего заседания действительно сформулированы, однако существуют вопросы, которые главам государств, возможно, потребуется обсудить дополнительно.

В повестку дня заседания Совмина, как уже информировал "Союз", включено около 15 вопросов, а в повестку дня ВГС - порядка десяти. Ожидается, что на заседании Высшего государственного совета будут рассматриваться вопросы, которые касаются итогов белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, отчета Совета Министров об исполнении бюджета СГ за 2016 год, а также программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. Речь пойдет о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства.

Кроме того, на заседании ВГС планируется обсудить присуждение премий Союзного государства в области литературы и искусства на 2017-2018 годы, а также учреждение премии Союзного государства в области науки и техники.