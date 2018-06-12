Ранее ведомство выступало за установку на бытовые плиты газоанализаторов, однако реализация идеи потребовала бы слишком больших затрат. Впрочем, переоборудование бытовых газовых плит в масштабах всей страны также не самый дешевый способ повысить их безопасность, считает преподаватель Института отраслевого менеджмента (ИОМ) Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Сергей Белолипецкий. И потом, может быть, не стоит изобретать велосипед, недоумевает эксперт. "Современные газовые плиты уже оснащаются термодатчиками, которые перекрывают поступление газа в момент, когда гаснет конфорка, - отмечает он. - Но это только одна часть решения. Главное - необходимо менять систему".
Например, обслуживающая организация должна стать еще и поставщиком услуг. Чтобы ее представители могли раз в полгода приходить в квартиру и проверять состояние газовой плиты, у которой есть свой срок эксплуатации. "Если он вышел, а плита, пусть даже современная, неисправна - выносится предписание об устранении нарушений, причем за счет собственника помещения, - говорит Белолипецкий. - Власть вполне может найти приемлемое решение. Приучили же ставить на автомобили устройства ГЛОНАСС".
Между тем еще в прошлом году министерство предлагало наделить жилищных инспекторов правом заходить в квартиры для проверки внутридомового газового оборудования. Так что способы есть, нужна лишь воля их реализовать, считает Сергей Белолипецкий.
Взрывы бытового газа происходят в жилых домах по всей стране регулярно. Только с начала года взрывы произошли в Мурманске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Самаре, Волжске, Черняховске и других городах, количество пострадавших исчисляется десятками.