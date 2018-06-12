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12.06.2018 22:44
Рубрика: Экономика

Учуют по запаху

Минстрой предлагает переоборудовать газовые плиты в квартирах россиян
Текст: Сергей Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)
Защитить россиян от взрывов бытового газа поможет специальное оборудование, которое предлагается устанавливать на все бытовые газовые плиты. Как стало известно РБК, минстрой считает необходимым установить на все газовые плиты для жилых домов специальные устройства, которые могли бы предотвратить скопление несгоревшего газа. Для этого министерство намерено внести поправки в регламент Таможенного союза.
Фото: Александр Корольков/РГ Плиты предлагается оснащать все новыми устройствами, хотя, может быть, стоит просто ужесточить контроль. Фото: Александр Корольков/РГ
Плиты предлагается оснащать все новыми устройствами, хотя, может быть, стоит просто ужесточить контроль. Фото: Александр Корольков/РГ

Ранее ведомство выступало за установку на бытовые плиты газоанализаторов, однако реализация идеи потребовала бы слишком больших затрат. Впрочем, переоборудование бытовых газовых плит в масштабах всей страны также не самый дешевый способ повысить их безопасность, считает преподаватель Института отраслевого менеджмента (ИОМ) Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Сергей Белолипецкий. И потом, может быть, не стоит изобретать велосипед, недоумевает эксперт. "Современные газовые плиты уже оснащаются термодатчиками, которые перекрывают поступление газа в момент, когда гаснет конфорка, - отмечает он. - Но это только одна часть решения. Главное - необходимо менять систему".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Например, обслуживающая организация должна стать еще и поставщиком услуг. Чтобы ее представители могли раз в полгода приходить в квартиру и проверять состояние газовой плиты, у которой есть свой срок эксплуатации. "Если он вышел, а плита, пусть даже современная, неисправна - выносится предписание об устранении нарушений, причем за счет собственника помещения, - говорит Белолипецкий. - Власть вполне может найти приемлемое решение. Приучили же ставить на автомобили устройства ГЛОНАСС".

Между тем еще в прошлом году министерство предлагало наделить жилищных инспекторов правом заходить в квартиры для проверки внутридомового газового оборудования. Так что способы есть, нужна лишь воля их реализовать, считает Сергей Белолипецкий.

Взрывы бытового газа происходят в жилых домах по всей стране регулярно. Только с начала года взрывы произошли в Мурманске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Самаре, Волжске, Черняховске и других городах, количество пострадавших исчисляется десятками.

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