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12.06.2018 20:24
Рубрика: Экономика

Торг подождет

Продавать госпакет акций Сбербанка не вовремя и не выгодно
Текст: Тарас Фомченков
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)
Президент Сбербанка Герман Греф предложил приватизировать ту часть пакета акций банка, которая принадлежит государству. Однако эксперты, опрошенные "РГ", считают, что делать этого ни в коем случае нельзя.
Фото: EPA Продавать Сбербанк еще рано, единодушны эксперты. Фото: EPA
Продавать Сбербанк еще рано, единодушны эксперты. Фото: EPA

По мнению Грефа, полученные от продажи акций средства можно "вместо повышения налогов" направить на реализацию майских указов. Понятно, что одним Сбербанком здесь не обойтись - госпакет в 50 процентов плюс одна голосующая акция, принадлежащий Центробанку, на Московской бирже по данным на 8 июня стоил около 2,4 триллиона рублей.

Эксперты, опрошенные "РГ", между тем сомневаются, что идея продажи госпакета акций Сбербанка - хорошая идея. Более того, они категорически против высказанной инициативы.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
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Продажа госпакета все-таки из области теоретических дискуссий, считает руководитель направления "Экономика и финансы" Института современного развития Никита Масленников.

Практика показывает, что мы неэффективно используем средства, необходимые на реализацию инфраструктурных проектов, деньги на реализацию майских указов можно найти и без продажи госпакета крупнейшего банка страны, соглашается профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец. "Возникает вопрос: можно ли продать госпакет по рыночной цене? Найдется ли стратегический инвестор, который сможет приобрести пакет, еще неизвестно. Если и найдется, то, на мой взгляд, им может стать только иностранный, например, китайский. Но хорошо ли это?" - продолжает Масленников.

Тем более, говорит Хейфец, госпакет "мог бы стоить намного дороже, если бы не было санкций в отношении Сбербанка. То есть продавать сейчас не вовремя, столько денег, сколько можно было бы взять, точно не возьмешь".

Закон против

Комментируя идею Германа Грефа, первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что такой сценарий не обсуждается, и регулятор по закону не может снижать свою долю в Сбербанке, сообщает ТАСС.

"Сегодня в ЦБ такой дискуссии нет, мы исходим из того, что закон не разрешает нам продавать Сбербанк. Там четкая норма, запрещающая продажу Сбербанка. Все, что можно было продать по соглашению с правительством, Банк России продал", - заявил он, имея в виду последовательное снижение доли ЦБ в Сбербанке в 2007 и 2012 годах. Тогда в ходе первого так называемого "народного IPO" Сбербанк продал 2,6 миллиона акций за 8,9 миллиарда долларов, а позже регулятор продал еще 7,58 процента акций Сбербанка за 5,2 миллиарда долларов.

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